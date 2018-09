Serie B | il Verona passa a Crotone ed è capolista Poker del Palermo al Perugia

Serie B - quarta giornata : colpaccio Verona - poker del Palermo : in corso la quarta giornata di Serie B. Il colpaccio del Verona a Crotone permette ai veneti di restare da soli in vetta alla classifica, visto anche il k.o. del Cittadella sul campo dello Spezia dopo ...

Serie BKT quarta giornata sconfitto all’Ezio Scida il Crotone da un buon Verona ora in vetta alla classifica : Crotone 1 Verona 2 Marcatori: Henderson 13°, Colombatto 56°, Firenze 79° Crotone (3-5-2): Festa, Cuomo, Sampirisi, Marchizza, Faraoni, Rohden, Benali,

Serie B - 4^ giornata : poker Palermo - colpo Verona a Crotone : Non sono mancate le emozioni nel pomeriggio di Serie B. Gran colpo del Verona, capace di vincere 2-1 in trasferta allo’ Scida’. Il Brescia del neo tecnico Corini raccoglie un punto a Carpi, mentre Pescara e Spezia battono di misura Foggia e Cittadella. Successo nel recupero del Lecce, che supera il Venezia grazie al gol di Palombi al 91esimo. Il Palermo, infine, travolge 4-1 in casa il Perugia. Carpi-Brescia 1-1 Frascatore aut. ...