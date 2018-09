Serie A1 | Il Bolzano passeggia sul campo della Junior Fasano

Pallamano - Serie A maschile : vincono Bolzano e Trieste - male Fasano e Pressano : Seconda giornata di gare per la Serie A di Pallamano maschile, che ha visto anche questa settimana scontri interessanti e moltissime sorprese. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati. Iniziamo dalla fine, ovvero dal posticipo tra la Acqua&Sapone Fasano e Trieste, vinto a sorpresa dai giuliani 29-28. Per i campioni d’Italia si tratta del primo ko stagionale, arrivato anche per via dell’assenza del portiere ...