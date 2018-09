Serie A | Sampdoria-Inter 0-1 Brozovic fa decollare i neroazzurri al 94′ | prima il VAR

Serie A : Sampdoria-Inter 0-1 : ANSA, - GENOVA, 22 SET - L'Inter batte la Sampdoria 1-0 , 0-0, nell'ultimo anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A di calcio. A Marassi, tutto si è deciso nel recupero, quando al 49' ...

Anticipo Serie A - Sampdoria-Inter 0-1 : 22.26 Una stoccata di Brozovic al 94' regala i tre punti all'Inter a 'Marassi'. Propositivi i doriani nel primo tempo, ma i nerazzurri chiudono gli spazi.A epilogo di frazione, il Var annulla un gol di Nainggolan per un fuorigioco di D'Ambrosio a inizio azione. Più spazi nella ripresa, l'Inter cresce. Candreva colpisce il palo con un tirocross (50') e poi impegna severamente Audero.Finale incredibile: il Var cancella i gol di Asamoah (cross di ...

LIVE Sampdoria-Inter - Serie A in DIRETTA : neroazzurri per svoltare anche in Campionato : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Sampdoria, match valevole la quinta giornata di Serie A 2018-2019. I neroazzurri, reduci dalla clamorosa vittoria in rimonta martedì scorso in Champions League contro il Tottenham, sono impegnati a Genova per svoltare il bilancio negativo finora in avvio di Campionato (4 punti in altrettante partite). Tuttavia la formazione di Spalletti si scontra con una delle squadre più in forma nelle prime ...

