: ???? Serie ??? 5^ giornata ?? #ParmaCagliari 1-0 ? #Inglese (20') ? Tutti gli aggiornamenti ??… - SkySport : ???? Serie ??? 5^ giornata ?? #ParmaCagliari 1-0 ? #Inglese (20') ? Tutti gli aggiornamenti ??… - SkySport : ???? Serie ??? 4^ giornata ?? #InterParma 0-1 ? #DiMarco (79') ? Tutti gli aggiornamenti ?? #SkySport Serie A (canale… - Gazzetta_it : #SerieA, la moviola: #InterParma, gomito #Dimarco, no #Var. #Manganiello si fida ma così viola il protocollo… -

Il,dopo la vittoria a sorpresa in casa Inter, si ripete: 2-0 alche significa quota 7 in classifica. Buona partenza dei ducali che al 14' vanno in gol con Inglese, ma l'arbitro Calvarese annulla per fuorigioco. Sei minuti dopo lo stesso Inglese approfitta di un rimpallo fortunoso e beffa Cragno.Reazione dei sardi:Barella fuori di poco.Nel finale di tempopericoloso con Barillà e Rigoni, ma Cragno è attento.Ad inizio ripresa travolgente discesa di Gervinho che raddoppia (47') Nel finale Ceravolo fallisce il tris.(Di sabato 22 settembre 2018)