Serie A Parma-Cagliari - probabili formazioni e tempo reale dalle 15. Dove vederla in tv : Allenatore: Maran ARBITRO: Calvarese di Teramo IN TV: ore 15, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 Classifica Serie A La Cronaca

Parma-Cagliari : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Serie A 2018/2019 : Parma-Cagliari, 5ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A Parma - Stulac non si allena - Gervinho e Sepe ok : Parma - Seduta pomeridiana per i gialloblu di D'Aversa . A Collecchio, la squadra ha svolto un lavoro di attivazione, per poi proseguire con esercitazioni tattiche. A conclusione, partita in porzione ...

Serie A Parma - personalizzato per Dezi e Grassi : Parma - Il Parma è tornato ad allenarsi a Collecchio con una seduta pomeridiana dopo l'importantissima vittoria di sabato contro l' Inter . Per i ragazzi di D'Aversa consueto riscaldamento, poi lavoro ...

Serie A - polemiche arbitrali a no finire : Nicchi fa il punto sugli errori in Inter-Parma e sul gol di Berenguer : Marcello Nicchi alle prese con diverse questioni calde dopo il weekend di Serie A che ha portato con sè copiose polemiche Il presidente dell’Associazione arbitri Marcello Nicchi, ha parlato delle copiose polemiche arbitrali dopo il weekend calcistico. Nicchi, intervenuto ai microfoni di Radio 24, ha svelato: “In Inter-Parma Manganiello e la videoassistenza hanno commesso due errori non andando a rivedere come da protocollo, ...

Serie A Parma - D'Aversa : «La vittoria con l'Inter è un premio» : Così il tecnico degli emiliani Roberto D'Aversa ai microfoni di Radio anch'io sport. "Poi -ha aggiunto l'allenatore- è chiaro che ci sono pure episodi che aiutano. Ma fondamentalmente per la voglia ...

Serie A Parma - Carra : «Dimarco? Non era calcio di rigore» : Parma - "In una partita ci sono episodi da entrambe le parti e non entro nel merito delle decisioni arbitrali. Ma a me quello di Dimarco non è sembrato rigore, e credo anche al Var: il pallone ...

VIDEO/ Inter Parma - 0-1 - : Tramontana deluso e Crudeli... Highlights e gol della partita - Serie A 4giornata - : VIDEO Inter Parma , 0-1, : Highlights e gol della partita di Serie A valida per la 4giornata. Le immagini salienti da San Siro , sabato 15 settembre, .

Serie A Inter-Parma 0-1 - il tabellino : MILANO - E' una rete dell'ex a decidere la sfida di San Siro a favore del Parma , contro l' Inter . Il marcatore di giornata è infatti Dimarco , alla sua prima marcatura in Serie A, , che punisce la ...

Serie A - Inter-Parma 0-1 : una clamorosa rete dalla distanza di Federico Dimarco manda ko i nerazzurri a San Siro : Contro qualsiasi pronostico, il Parma compie una grande impresa nella gara d’apertura della quarta giornata di Serie A, andando a battere l’Inter a San Siro col punteggio di 0-1. La rete dei ducali è stata realizzata al minuto 79 da Federico Dimarco, che ha trovato la porta dalla lunga distanza. L’Inter non ha saputo capitalizzare una lunghissima Serie di occasioni e un possesso palla mostruosamente superiore rispetto a quello ...

