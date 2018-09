Serie A femminile | Milan show | 6-0 Perde la Roma

Calcio femminile - prima giornata Serie A 2018-2019 : Fiorentina-Atalanta Mozzanica 6-1 - viola devastanti al “Gino Bozzi” di Firenze : Che inizio per la Fiorentina di Antonio Cincotta! Le viola, impegnate nell’anticipo del primo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019, hanno superato con un perentorio 6-1 l’Atalanta Mozzanica mettendo in mostra un gioco brioso che non ha dato scampo alle bergamasche, ancora lontane dalla loro forma ideale visti i tanti cambiamenti di quest’annata, a partire dal tecnico Michele Ardito. Le gigliate, dunque, ...

Calcio femminile - prima giornata Serie A 2018-2019 : oggi si comincia con l’anticipo Fiorentina-Atalanta - Juventus-Chievo in diretta su Sky : E cosi da oggi si comincia. Un’estate di dubbi e perplessità nella querelle, che ha visto coinvolte la LND e la FIGC, ha portato poi alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni a dar ragione alla Federazione e spetterà a quest’ultima la gestione dei campionati di Serie A e di Serie B. Esito gradito alle società che non avrebbero accettato il ritorno alla Lega Nazionale Dilettanti. Massima Serie che si presenta con alcune ...

Calcio femminile - il ct Milena Bertolini : “Si preannuncia una Serie A equilibrata. La vetrina televisiva favorirà la crescita del movimento” : Dopo aver conquistato con la Nazionale Italiana di Calcio femminile la qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia, Milena Bertolini guarda con molto interesse all’inizio del prossima Serie A che prenderà il via domani con l’anticipo tra Fiorentina ed AtalantaMozzanica. “Sarà un campionato competitivo – le prime parole di Bertolini (fonte: FIGC) – Il più competitivo degli ultimi anni. Si stanno vedendo i frutti del ...

Calcio femminile - Prima giornata Serie A 2018-2019 : calendario - date - programma - orari e tv. Tutte le partite e come vederle (21-23 settembre) : Domani finalmente comincia. Dopo la querelle tra la Lega Nazionale Dilettanti e la Federazione Italiana Giuoco Calcio relativa a chi spettasse il compito di gestire i campionati di Serie A e di Serie B risolta in favore della FIGC (verdetto della Collegio di Garanzia del Coni), si può finalmente dare inizio alla stagione 2018-2019 del Calcio femminile nostrano che porterà le calciatrici nostrane l’anno venturo a disputare la fase finale dei ...

La Serie A femminile di calcio arriva su Sky : L'avvicinamento alla partita della domenica, che verrà trasmessa alle 12.30 su Sky Sport Serie A, canale 202,, partirà da venerdì con spazi dedicati su Sky Sport 24 e i social ufficiali Sky Sport. Si ...

La Serie A femminile su Sky : una gara a settimana e programmazione dedicata : L'offerta Sky si arricchisce di un nuovo contenuto in esclusiva: la Serie A femminile L'articolo La Serie A femminile su Sky: una gara a settimana e programmazione dedicata è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - la Serie A Femminile arriva su Sky Sport HD : Sky ha siglato un accordo pluriennale con la FIGC, con l’obiettivo di sostenere e sviluppare ulteriormente il Calcio Femminile in Italia e garantirne la visibilità attraverso la trasmissione di una partita a settimana del campionato di Serie A e una programmazione dedicata per approfondire un movimento in costante crescita negli ultimi anni, come dimostra anche la qualificazione della Nazionale al Mondiale 2019. Sky arricchisce ...

Rugby - slitta di una settimana la settima giornata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile : Lo spostamento è dovuto alla possibilità da parte della Nazionale Femminile di ospitare un ulteriore test match interNazionale nel corso della stagione 2018/19 La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha comunicato lo slittamento della settima giornata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile dal 25 novembre al 2 dicembre, data quest’ultima inizialmente prevista come giornata di recupero. Restano, dunque, invariate le date ...

Pallamano - Serie A femminile : inizio scoppiettante - vincono Salerno e Bressanone : Parte la stagione della Serie A di Pallamano femminile, e lo fa con poche sorprese, con le campionesse in carica della Jomi Salerno capaci di sconfiggere 28-15 l’Ariosto Ferrara, grazie alle 14 reti dell’asse Antonella Coppola-Suleiky Gomez (7 a testa). L’assenza del Conversano porta nuove pretendenti al ruolo di outsiders, tra cui il Brixen, che ingaggia proprio dalla Puglia l’ala sinistra Giada Babbo, subito decisiva ...

Volley : A1 Femminile - definite le date degli eventi di Serie A : ... tra i palazzetti più suggestivi della penisola, che tornerà a ospitare una manifestazione organizzata da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport a 6 anni dall'All Star Game del 2013. ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : le favorite. Juventus e Fiorentina in prima fila - Milan e Roma vogliono stupire : E cosi tra circa una settimana (22 settembre) si comincia. Un’estate di dubbi e perplessità nella querelle, che ha visto coinvolte la LND e la FIGC, ha portato poi alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni a dar ragione alla Federazione e spetterà a quest’ultima la gestione dei campionati di Serie A e di Serie B. Esito gradito alle società che non avrebbero accettato il ritorno alla Lega Nazionale Dilettanti. Massima Serie che ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : le rose e le giocatrici delle 12 squadre partecipanti. Juventus - Fiorentina - Milan e Roma le osservate speciali : Tra poco più di una settimana finalmente si comincia. Dopo la querelle tra la Lega Nazionale Dilettanti e la Federazione Italiana Giuoco Calcio relativa a chi spettasse il compito di gestire i campionati di Serie A e di Serie B risolta in favore della FIGC (verdetto della Collegio di Garanzia del Coni), si può finalmente dare inizio alla stagione 2018-2019 del Calcio femminile nostrano che porterà le calciatrici nostrane l’anno venturo a ...

Rugby – Presentata la nuova stagione di Serie A femminile : Serie A femminile: Presentata la stagione 2018/19 Contestualmente al Campionato Italiano TOP12, al NHOW di Milano è stata Presentata oggi la nuova stagione del Campionato di Serie A femminile con la presenza delle delegazioni delle venti squadre partecipanti, che conferma la crescita del movimento già evidenziata nella stagione conclusa con il primo titolo vinto dal Colorno. Maria Cristina Tonna, Responsabile del Settore femminile FIR, ha ...