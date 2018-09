Serie A Cagliari | Maran | «Poco convinti negli ultimi 20 metri»

Serie A : Parma-Cagliari 2-0 : ANSA, - PARMA, 22 SET - Il Parma ha battuto il Cagliari 2-0, 1-0, nell'anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A. A decidere il match il gol di Inglese nel primo tempo e una prodezza di ...

Serie A : Parma supera Cagliari 2-0 : 16.56 Il Parma,dopo la vittoria a sorpresa in casa Inter, si ripete: 2-0 al Cagliari che significa quota 7 in classifica. Buona partenza dei ducali che al 14' vanno in gol con Inglese, ma l'arbitro Calvarese annulla per fuorigioco. Sei minuti dopo lo stesso Inglese approfitta di un rimpallo fortunoso e beffa Cragno.Reazione dei sardi:Barella fuori di poco.Nel finale di tempo Parma pericoloso con Barillà e Rigoni, ma Cragno è attento.Ad inizio ...

VIDEO Gervinho segna un gol spettacolare in Parma-Cagliari : coast to coast cosmico in Serie A per il 2-0 : Gervinho si è inventato un gol pazzesco in Parma-Cagliari, match valido per la quinta giornata della Serie A 2018-2019. L’attaccante dei ducali è partito dalla sua trequarti, si è reso protagonista di una progressione cosmica, ha annichilito la retroguardia avversaria e poi è entrato in area facendo partire un missile che ha permesso ai padroni di casa di raddoppiare. Di seguito il VIDEO di Gervinho in Parma-Roma. Foto: ...

Serie A Parma-Cagliari - probabili formazioni e tempo reale dalle 15. Dove vederla in tv : Allenatore: Maran ARBITRO: Calvarese di Teramo IN TV: ore 15 Sky Sport 202 e Sky Sport 251 CLASSIFICA Serie A Classifica Serie A La Cronaca Serie A parma Cagliari Maran d'aversa Tutte le notizie di ...

Parma-Cagliari : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Serie A 2018/2019 : Parma-Cagliari, 5ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A Cagliari - restano da valutare Ceppitelli e Rafael : Cagliari - Lavoro mattutino per il Cagliari che ad Assemini prepara la sfida con il Parma, in programma al Tardini sabato alle ore 15. Nella seduta i rossoblù hanno iniziato i lavori in palestra, con ...

Serie A Cagliari - Maran si gode il ritorno di Joao Pedro : Cagliari - Un gol in una serata speciale: Joao Pedro è tornato e Maran se lo coccola, considerandolo un nuovo acquisto per il suo Cagliari . Lontani anni luce i momenti di sconforto dopo la doppia ...

VIDEO / Cagliari-Milan - 1-1 - : highlights e gol. Joao Pedro - ritorno con gol e dedica speciale - Serie A - : VIDEO Cagliari Milan , risultato finale 1-1, : gli highlights e i gol della partita che si è giocata alla Sardegna Arena , Serie A 4giornata, .

