huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Sei disabile? Niente affitto'. Sabrina, 22enne di Villadossola, denuncia la discriminazione e il sindaco interviene ht… - ES1670 : RT @HuffPostItalia: 'Sei disabile? Niente affitto'. Sabrina, 22enne di Villadossola, denuncia la discriminazione e il sindaco interviene ht… - AmedeoRossi8 : RT @HuffPostItalia: 'Sei disabile? Niente affitto'. Sabrina, 22enne di Villadossola, denuncia la discriminazione e il sindaco interviene ht… - HuffPostItalia : 'Sei disabile? Niente affitto'. Sabrina, 22enne di Villadossola, denuncia la discriminazione e il sindaco interviene -

(Di sabato 22 settembre 2018) Non si affitta ai disabili. È quanto si è sentita dire - secondo quanto lei stessa ha dichiarato - una ventunenne di(Vco),Vittoni, dopo essersi rivolta a un'agenzia immobiliare. La giovane cercava un appartamento a Omegna, dove ha appena trovato lavoro. In agenzia si era accordata per la casa e aveva pagato la caparra, ma il giorno dopo - è il racconto - i proprietari hanno rifiutato la proposta. "Hanno detto - spiega- che non vogliono affittare a persone disabili. Non hanno voluto né parlare al telefono né incontrarmi. Forse temevano che per colpa della disabilità avrei dovuto fare modifiche all'appartamento. A me la casa andava bene così ed ero disposta a metterlo nel contratto. Mi sono sentita crollare il mondo addosso". Il sindaco di Omegna, Paolo Marchioni, annuncia che contatterà l'agenzia per ...