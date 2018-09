Segnalati svariati problemi NBA 2K19 | polemiche su risposte dell’azienda

optimaitalia

(Di sabato 22 settembre 2018) Da pochi giorni è uscito NBA, titolo cestistico di punta che da anni domina la scena dei giochi sportivi centrati sulla palla a spicchi. Sorprendentemente, in questi giorni post-lancio gli utenti stanno segnalando moltissimiNBAsoprattutto su alcune modalità, e perfino sui crediti in-game, particolarmente utili ai giocatori.INBApiùriguardano soprattutto la modalità La mia Carriera, dove si può controllare un proprio giocatore creato da zero. Gli utenti starebbero incappando in numerosi bug e glitch: a molti giocatori è capitato di perdere crediti VC acquistando oggetti o potenziamenti gratuiti. Altri ancora segnalano sparizioni del proprio personaggio in campo; altri, peggio ancora, non riescono a terminare una partita, non potendo procedere oltre il primo quarto di gara.Ancora sulla modalità La mia Carriera, che sembra essere la ...