Se una sfilata costa come un appartamento | ecco quanto spendono i brand | dalla location

Venezia 75 : sfilata di vip in Laguna da Lady Gaga a Emma Stone e Natalie Portman : Da Lady Gaga a Ryan Gosling, da Emma Stone a James Franco, molti sono i vip che sbarcheranno al Lido per presentare le loro pellicole alla Mostra del Cinema Internazionale di Venezia, che si svolgerà dal 29 agosto all'8 settembre. Non saranno presenti solamente attori e registi tra i film protagonisti ma anche i giudici Guillermo del Toro, a Naomi Watts e Christoph Waltz. Come se non bastasse, ci saranno anche i vincitori Salma Hayek, Vanessa ...