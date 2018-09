Scuola | precariato e mobilità docenti | Azzolina-Malpezzi | vivace botta e risposta in TV

Scuola - precariato : Lucia Azzolina in TV ‘Obiettivo stabilizzare per dare dignità ai docenti’ : La deputata Lucia Azzolina del Movimento Cinque Stelle è intervenuta come ospite questa mattina, insieme, tra gli altri, al ministro Bussetti, della trasmissione ‘Rai Parlamento Settegiorni’. L’esponente pentastellata, come sappiamo, è stata al centro di furiose polemiche per la questione legata ai diplomati magistrale e alla riapertura delle Graduatorie ad Esaurimento. Lucia Azzolina su Raiuno: ‘Il problema del ...

Scuola - Ministro Bussetti in TV su Raiuno : ‘Corpo docenti e precariato? Non è una domanda nuova’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è stato ospite questa mattina degli studi Rai, durante la trasmissione ‘Settegiorni’. E’ stato chiesto al Ministro, tra le altre cose, quali interventi sono in programma al fine di migliorare il sistema scolastico e quali punti della precedente riforma abbiano bisogno di essere modificati. Bussetti a Raiuno: ‘Su chiamata diretta siamo già intervenuti, l’alternanza ...

Scuola - precariato docenti e riapertura Gae : M5S ‘Concorsi biennali a copertura posti scoperti’ : Le dichiarazioni rilasciate dalle deputate del M5S, Alessandra Carbonaro e Lucia Azzolina, sulla riapertura delle graduatorie ad esaurimento, faranno certamente discutere.‘L’estensione della Gae? Una norma che avrebbe creato nuova precarietà nella Scuola – hanno dichiarato le due deputate pentastellate – Concentriamoci piuttosto sull’esaurire le graduatorie esistenti, come ha giustamente detto il ministro ...

Scuola - ultime notizie precariato docenti e Ata : Italia sotto la lente UE : L’Europa guarda alla situazione della Scuola pubblica Italiana ed, in particolar modo, alle denunce presentate dal personale precario AFAM, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dai docenti e dal personale Ata, dai lavoratori della Ricerca. A Bruxelles, come si legge nella nota pubblicata dal sindacato Anief, attendono la sentenza sulla causa Rossato (C-494/17) riguardante i risarcimenti spettanti al personale di ruolo per l’abuso dei ...

Scuola - precariato docenti e riapertura Gae : M5S ‘Concorsi biennali a copertura posti scoperti’ : Le dichiarazioni rilasciate dalle deputate del M5S, Alessandra Carbonaro e Lucia Azzolina, sulla riapertura delle graduatorie ad esaurimento, faranno certamente discutere.‘L’estensione della Gae? Una norma che avrebbe creato nuova precarietà nella Scuola – hanno dichiarato le due deputate pentastellate – Concentriamoci piuttosto sull’esaurire le graduatorie esistenti, come ha giustamente detto il ministro ...

Scuola - ultime notizie precariato docenti e Ata : Italia sotto la lente UE : L’Europa guarda alla situazione della Scuola pubblica Italiana ed, in particolar modo, alle denunce presentate dal personale precario AFAM, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dai docenti e dal personale Ata, dai lavoratori della Ricerca. A Bruxelles, come si legge nella nota pubblicata dal sindacato Anief, attendono la sentenza sulla causa Rossato (C-494/17) riguardante i risarcimenti spettanti al personale di ruolo per l’abuso dei ...

Scuola - ultime notizie precariato docenti e Ata : Italia sotto la lente UE : L’Europa guarda alla situazione della Scuola pubblica Italiana ed, in particolar modo, alle denunce presentate dal personale precario AFAM, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dai docenti e dal personale Ata, dai lavoratori della Ricerca. A Bruxelles, come si legge nella nota pubblicata dal sindacato Anief, attendono la sentenza sulla causa Rossato (C-494/17) riguardante i risarcimenti spettanti al personale di ruolo per l’abuso dei ...

Scuola al via in 4 regioni fra vecchi e nuovi problemi : sicurezza e precariato : Alunni già in aula in Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Basilicata. Sono 80 mila i supplenti, circa il 10% dell'organico. Il ministro dell'Istruzione annuncia provvedimenti rapidi ma i ...

Scuola - tante occasioni perse per eliminare il precariato. Sindacato Anief conferma sciopero : E' un vero e proprio caos nell'imminenza dell'inizio della Scuola , per la quale si profila un altro anno di passione, per le occasioni perse in sede legislativa di riassorbire il precariato ...