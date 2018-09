SCUOLA Noi prof | continuamente al bivio tra educazione e plagio

SCUOLA/ "Quei vaccini che hanno costretto noi presidi a tornare sceriffi" : I presidi hanno vissuto con insofferenza un'incombenza, ambiguamente normata, in un campo estraneo alle proprie competenze ed esperienze. FEDERICO PEDULLA'(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Via l'abilitazione senza abbandonare il tirocinio, ecco come fare, di F. FoschiSCUOLA/ La vendetta della realtà sull'Asl simulata e sulla valutazione, di F. Labella

SCUOLA/ Il bello di scoprire che Mandel'stam e Ungaretti sono ancora in mezzo a noi : Un docente si immagina che le discipline che insegna attecchiscano in un certo modo, invece la vita degli studenti può regalare sorprese sconosciute. MARIA SILVIA RICCARDI(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Tra Urkesh e il '68: le pietre e gli uomini parlano solo se interrogati (bene), di F. FoschiSCUOLA/ Il compito dei prof, aiutare i giovani a guardare in faccia il vuoto che li assedia, di V. Capasa

SCUOLA - NoiPa : comunicato ufficiale su stipendi arretrati ed emissione speciale : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha pubblicato un comunicato ufficiale all’interno del quale viene resa nota la data di esigibilità relativa ai pagamenti riguardanti l’emissione speciale dello scorso 17 agosto, emissione speciale che ha riguardato, oltre che i volontari dei Vigili del Fuoco, anche il personale supplente breve e saltuario della Scuola. Vi riportiamo qui […] L'articolo Scuola, NoiPa: comunicato ...

NOIPA CEDOLINO AGOSTO 2018/ Esigibilità - domani pagamento stipendi : novità sulla SCUOLA da settembre : NOIPA, CEDOLINO AGOSTO 2018 caricato online: domani pagamento stipendi Pa, tutte le date di Esigibilità e le emissioni speciali di questo mese. Info e ultime notizie(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 12:45:00 GMT)

NOIPA CEDOLINO LUGLIO 2018/ Stipendi Pa - ultime notizie : le date dei tre emissioni nel mondo SCUOLA : NOIPA CEDOLINO LUGLIO 2018: ultime notizie, date ufficiali di accredito e novità sui pagamenti degli Stipendi della Pubblica Amministrazione. Previsto conguaglio fiscale(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 11:12:00 GMT)