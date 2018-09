Scoperto un deposito di marijuana nelle campagne di Partinico

Roma. Trinità dei Monti : Scoperto deposito di merci contraffatte : Roma. Avevano istallato una vera e propria base di stoccaggio di articoli contraffatti all’interno di un area a disposizione dell’azienda Ama: ieri la scoperta della Polizia Locale. Gli agenti del Reparto Pics (Pronto Intervento Centro Storico), durante il servizio di pattugliamento del territorio , hanno individuato il deposito di merce contraffatta in via Zucchelli, in zona Trinità dei Monti. All’interno dell’area, ...