Scoperto il ' primo animale del mondo' | l' antenato vecchio 558 milioni di anni

Scoperto il primo disegno della storia - ha 73mila anni : (foto: Craig Foster. Il disegno con un colore rosso ocra ritrovato a Blombos Cave in Sudafrica) Nove linee sottili intrecciate fra loro di color rosso ocra: questo è il primo disegno della storia , realizzato dall’Homo sapiens con una matita di questo colore e risalente probabilmente a circa 73mila anni fa: una prova di come già l’essere umano preistorico possedesse creatività e rudimenti culturali. A scoprire il disegno , a Blombos ...

Animali - Scoperto il primo squalo onnivoro : il Bonnethead mangia soprattutto alghe : Distruggendo la reputazione degli squali come predatori spietati e assetati di sangue, i ricercatori della California dichiarano di aver scoperto uno squalo che gradisce un “contorno” di alghe per consumare la sua preda. Gli squali martello Bonnethead non solo mangiano alghe quando si nutrono di pesci e calamari, ma digeriscono i vegetali e ne traggono nutrimento, svelano i ricercatori dell’University of California, Irvine (UCI). È emerso che ...