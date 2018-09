Scherma Paralimpica | l’Italia è campione d’Europa nella sciabola a squadre

Scherma Paralimpica - Europei Terni 2018 : altre due medaglie azzurre. Bronzo per Consuelo Nora e Martino Seravalli : altre due medaglie per l’Italia ai Campionati Europei di Scherma paralimpica a Terni. Oggi sono arrivati i bronzi di Consuelo Nora e di Martino Seravalli, rispettivamente nelle prove di fioretto femminile categoria C e di spada maschile categoria C. Nella prova di fioretto femminile Consuelo Nora è stata sconfitta in semifinale dalla russa Ksenia Ovsyannikova per 15-6. Successivamente la russa ha poi superato in finale la connazionale ...