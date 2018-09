Satellite ICESat-2 e equazioni di Figalli | passi avanti sullo scioglimento dei ghiacci

Blastingnews

(Di sabato 22 settembre 2018) Presto avremo un quadro sicuramente più chiaro di come ilo della Terra si stia sciogliendo velocemente, grazie ai dati che verranno raccolti da un sofisticatolanciato dalla NASA. Ilpunterà dei laser sulle calotte glaciali in Antartide e sull'Artico e sarà perfettamente in grado di calcolare il tempo impiegato dai raggi per riflettersi sulla superficie: in questo modo verranno misurate accuratamente le altezze delle calotte polari, oltre che gli spessori delo presente in queste aree. E' ottimista Tom Neumann, scienziato del progetto americano, ed è sicuro che la misurazione dello spessore delo sia di fondamentale importanza nella comprensione del perchè le aree polari stiano cambiando. La missione di raccolta dati Lodeiha aumentato il livello del mare secondo la NASA, che stima un relativo aumento di velocità di questo ...