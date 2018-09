Sassuolo | nuovo acquisto per la dirigenza

calciomercato

: Si ma non si può stare un anno tranquilli. Quando il Sassuolo si affloscia spunta l'Atalanta, quando l'Atalanta ini… - gallobaelotti : Si ma non si può stare un anno tranquilli. Quando il Sassuolo si affloscia spunta l'Atalanta, quando l'Atalanta ini… - Vitellozzo : Sassuolo-Empoli di venerdì sera è meno utile di un remix di un nuovo singolo dei Thegiornalisti -

(Di sabato 22 settembre 2018)incarico per l'ex direttore sportivo di Vicenza e Brescia Paolo Cristallini . Secondo Sky Sport , illo ha ingaggiato come assistente dell'ad Carnevali e avrà il compito di monitorare il rendimento dei giocatori in prestito.