Samsung Galaxy A7 2018 tante sorprese ad un prezzo contenuto

Ecco i bug più comuni del Samsung Galaxy Note 9 : Il Samsung Galaxy Note 9 è sul mercato da diverse settimane e, così come avviene per ogni nuovo device, in Rete si moltiplicano le segnalazioni di bug L'articolo Ecco i bug più comuni del Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A6 in regalo con le lavatrici di Samsung da Expert fino al 10 ottobre : Da Samsung Italia arriva una nuova interessante promozione per chi acquista una lavabiancheria QuickDrive, che avrà in regalo un Samsung Galaxy A6 L'articolo Samsung Galaxy A6 in regalo con le lavatrici di Samsung da Expert fino al 10 ottobre proviene da TuttoAndroid.

Ecco gli sfondi ufficiali del Samsung Galaxy A7 (2018) : In attesa dell'esordio ufficiale sul mercato del Samsung Galaxy A7 (2018), in Rete sono stati diffusi alcuni degli sfondi pre-installati nel device L'articolo Ecco gli sfondi ufficiali del Samsung Galaxy A7 (2018) proviene da TuttoAndroid.

iPhone XS vs Galaxy S9 : scheda tecnica smartphone Apple e Samsung a confronto : Apple ha presentato i nuovi iPhone per rilanciare la sfida a Samsung. Tra i modelli dell’azienda statunitense c’è l’iPhone XS, di cui confronteremo le specifiche tecniche con il Galaxy S9 del concorrente sudcoreano. Entrambi i dispositivi vantano caratteristiche top di gamma ed è difficile stabilire quale sia il migliore. Spesso è questione di gusti, nonostante in qualche aspetto l'uno sia oggettivamente superiore all’altro. Caratteristiche ...

Sony Xperia XA2 - Sony Xperia L2 e Samsung Galaxy A5 (2017) ricevono le patch di sicurezza di settembre : Sony Mobile ha deciso di dedicare il mese di settembre alla diffusione delle patch di sicurezza di settembre per alcuni suoi smartphone e […] L'articolo Sony Xperia XA2, Sony Xperia L2 e Samsung Galaxy A5 (2017) ricevono le patch di sicurezza di settembre proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy J4+ e Galaxy J6+ ufficiali anche per l’Italia - in arrivo a breve : Samsung Galaxy J4+ e Galaxy J6+ sono ufficiali anche per l'Italia e saranno presto disponibili all'acquisto. Riepiloghiamo le caratteristiche tecniche e scopriamo i prezzi per il nostro Paese. L'articolo Samsung Galaxy J4+ e Galaxy J6+ ufficiali anche per l’Italia, in arrivo a breve proviene da TuttoAndroid.

Nuove conferme sulle tre (+1) varianti di Samsung Galaxy S10 : Samsung Galaxy S10 potrebbe arrivare in tre varianti, più una quarta dedicata solo ad alcuni mercati. Nuove conferme arrivano dai numeri di modello, che dovrebbero essere SM-G970F, SM-G973F e SM-G975F. L'articolo Nuove conferme sulle tre (+1) varianti di Samsung Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Non al top Super Slow Motion per Samsung Galaxy S8 : primi riscontri in Rete : Da alcuni giorni a questa parte gli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8 possono scaricare l'aggiornamento di settembre, almeno per quanto riguarda i prodotti no brand che come sempre possono godere di una corsia preferenziale sotto questo punto di vista. La notizia ve l'abbiamo data di recente sul nostro magazine, appena abbiamo notato le prime segnalazioni da parte di coloro che hanno ricevuto la notifica per procedere via OTA, ...

Iniziato il rilascio di Oreo 8.1 su Samsung Galaxy J7 (2017) in Europa : Si mettono bene le cose per il Samsung Galaxy J7 (2017), che in Spagna pare stia iniziando a ricevere l'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo. Se la fase testing era iniziata lo scorso luglio, adesso i tempi sembrano essere maturi al punto giusto per la distribuzione della versione finale, anche se a partire da un mercato diverso dal nostro (ma comunque europeo, e quindi di buon auspicio per la presta diffusione del relativo pacchetto anche in ...

Features AI del Note 9 su Samsung Galaxy S9 : fotocamera al top con Android Pie : Che i nuovi Samsung Galaxy S9 (chiaramente ci rivolgiamo anche al modello Plus, che viaggi di pari passo con suo fratello più piccolo) siano un buon investimento era chiaro: gli sviluppatori non possono che prenderli in considerazione per quel che riguarda l'implementazione di nuove funzionalità, magari ereditate direttamente dall'ultimo Note 9, per farvi un esempio. La prima versione beta dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie di questi ...

Samsung Galaxy J7 2017 sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 8.1 Oreo : Il Samsung Galaxy J7 2017 sta ricevendo Android 8.1 Oreo, con la Samsung Experience 9.5. Il roll-out è iniziato in Spagna. L'articolo Samsung Galaxy J7 2017 sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Grosse novità per i Samsung Galaxy e le app preinstallate : aggiornamenti vari e requisiti : In tanti in questi giorni si stanno chiedendo quali Samsung Galaxy siano destinati a ricevere l'aggiornamento Android Pie, visto che alcuni modelli sembrano essere al limite, come del resto avrete notato anche da un nostro approfondimento degli ultimi giorni. Tuttavia, bisogna guardare anche alla stretta attualità dal punto di vista dell'evoluzione software, perché oltre agli upgrade sul fronte delle patch e della versione del proprio OS, ci ...

Venti minuti di video con il Samsung Galaxy S9 e Samsung Experience 10 : tutte le anticipazioni : C'è grandissima attesa in questo periodo per l'uscita dell'aggiornamento del sistema operativo Android Pie per i Samsung Galaxy, con un chiaro indiziato che si trova in cima alla lista, se pensiamo alle novità che sono venute alla luce negli ultimi tempi per il Samsung Galaxy S9. Pochi giorni fa su queste pagine abbiamo avuto modo di analizzare alcuni screenshot di Samsung Experience 10 a bordo del top di gamma 2018, grazie al lavoro portato ...

Fermento Samsung Galaxy S7 : stop problemi sui Vodafone con l’aggiornamento XXS3ERI1? : Sono al centro della scena i Samsung Galaxy S7, questa volta tirati in ballo per la ricezione da parte dei brandizzati Vodafone dell'aggiornamento G930FXXS3ERI1, che regala ai possessori il diritto di fruizione della patch di sicurezza di settembre, con tutti gli annessi e connessi del caso (correzione di 9 vulnerabilità generiche dell'OS Android e di 18 exploit relativi al software proprietario). Trattasi di un pacchetto relativamente recente, ...