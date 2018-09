Sampdoria-Inter | Spalletti | ' Vittoria di carattere L' espulsione? Ho solo gridato ' gol'

Sampdoria -Inter - Giampaolo : 'Non digerisco questa sconfitta - abbiamo giocato alla pari' : C'è grande amarezza nelle parole di Marco Giampaolo dopo la sconfitta arrivata allo scadere contro l'Inter a Marassi. Una sconfitta che brucia parecchio all'allenatore blucerchiato, soprattutto per il ...

DIRETTA/ Sampdoria -Inter (risultato finale 0-1) : Brozovic regala i 3 punti - ma i tifosi insorgono sul web : DIRETTA Sampdoria Inter, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a Marassi, valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 23:28:00 GMT)

Sampdoria -Inter - Giampaolo deluso : “oggi non dovevamo perdere” : Beffa nella gara di campionato per la Sampdoria, ecco il commento dell’allenatore Giampaolo ai microfoni di Sky Sport: “La partita è stata giocata alla pari. L’Inter è forte, ma noi ce la siamo giocata fino alla fine. Essere arrivati al 93′ sullo 0-0 e poi prendere il gol lascia un po’ di rammarico. Sono contento dei miei calciatori, penso sia cresciuta la squadra e oggi la crescita andava legittimata. Ecco ...

Serie A - Sampdoria -Inter 0-1. Brozovic fa decollare i neroazzurri al 94' - prima il VAR annulla due potenziali vantaggi degli ospiti : Succede davvero di tutto nel finale di partita allo stadio Luigi Ferraris di Genova, per il match della quinta giornata di Serie A tra Sampdoria e Inter. A decidere l’incontro ci pensa il neroazzurro Brozovic a pochi istanti dal termine della partita, pochi minuti dopo che venisse annulla ta una rete per parte. Ma andiamo con ordine. Blucerchiati più pimpanti in avvio d’incontro, con Quagliarella che dopo poco più di venti secondi si ...

Sampdoria -Inter - Spalletti a fine gara : “Non ho esultato contro nessuno - giochiamo sempre per la vittoria” : Ai microfoni di DAZN nel dopo gara del “Ferraris”, Luciano Spalletti è tornato sull’episodio dell’espulsione, smentendo di aver esultato rivolgendosi verso un componente dello staff arbitrale: “Mi son semplicemente girato e ho detto gol, ma loro hanno interpretato come una reazione con troppa foga e mi hanno espulso“. L’Inter ha vinto la seconda partita consecutiva nel finale: “Questo modo di ...

VIDEO Sampdoria-Inter 0-1 - Brozovic segna allo scadere! Vittoria dei nerazzurri - gli highlights della partita : L’Inter ha sconfitto la Sampdoria per 1-0 nell’anticipo della quinta giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri si sono imposti in trasferta grazie al gol di Brozovic al 94′ che ha stoppato un cross di Perisic e ha scaricato un destro micidiale valso i tre punti ai ragazzi di Spalletti. Un altro successo allo scadere dopo quello conquistato in rimonta contro il Tottenham in Champions League. Di seguito il VIDEO del gol di ...