Salvini vuole una Flat Tax al 15% per un milione di italiani - ma la misura è già in vigore : L'ex premier Matteo Renzi spiega come la legge di Bilancio 2015 preveda l'introduzione di una imposta forfettaria che si...

Salvini ad Atreju : tra tripudio e diffidenze. Sospetti in platea : "Non ha chiarito se vuole le liste bloccate alle europee..." : "Ho firmato un contratto per 5 anni e non sono solito togliere la parola data". La platea di Atreju, la festa di Fratelli d'Italia a Roma, si raffredda quando dal palco Matteo Salvini giura fedeltà al governo con il M5s. Giorgia Meloni in prima fila ha un sorriso tirato. Un misto di tripudio di folla (e di media, vista la presenza di tanti giornalisti stranieri) e tanta diffidenza accolgono il vicepremier leghista questa mattina ...

Salvini : "No doppio forno - con Berlusconi solo accordi locali" | Tajani : "Vuole la botte piena e la moglie ubriaca" : Il vicepremier, sull'accordo per la formazione dell'attuale governo con il M5s, spiega: "Ho firmato un contratto che dura cinque anni e lo voglio rispettare

Aquarius - pronta con nuova bandiera e nuovo nome - Salvini : “Vada dove vuole tranne in Italia” : Aquarius 2, Salvini: ‘nuovo nome e nuova bandiera: vada dove vuole, ma non in Italia’ “La Aquarius 2, nuovo nome e nuova bandiera (prima Gibilterra e ora Panama), ha recuperato una decina di persone in acque sar libiche, a poche miglia dalla terraferma, ma si è rifiutata di collaborare con la guardia costiera di Tripoli. Ora vaga nel Mediterraneo. L’ho detto e lo ribadisco: vada dove vuole, ma non in Italia”. Lo ha scritto il ministro ...

Silvio Berlusconi - il piano rischiosissimo per salvare Forza Italia : cosa vuole rubare a Matteo Salvini : ... nel ruolo di opposizione, intercettare l'elettorato che viene deluso dalla politica di questo governo, per mantenerlo nel recinto della coalizione di centrodestra'.

Matteo Salvini - la crisi con il Quirinale sul decreto migranti : Mattarella non vuole firmare : La prima vera crisi politica che si sta affacciando sul governo Lega-M5s rischia di scoppiare sul decreto migranti voluto a gran forza da Matteo Salvini e di fatto frenato da un duplice fronte. Il primo è quello grillino,...

L’Unione Africana vuole le scuse di Salvini : 'Ha offeso i migranti' : Anche l’Unione Africana si scaglia contro Matteo Salvini, gia' nel mirino dei vertici dell’UE per la politica restrittiva adottata in materia di accoglienza dei migranti. Oggetto della polemica, le dichiarazioni rilasciate dal ministro degli Interni del governo italiano a Vienna durante un concitato vertice internazionale che lo ha visto duellare con il collega Asselborn sullo scottante nodo dell’ingresso in Europa di immigrati provenienti ...

Matteo Salvini - la donna con cui vuole espugnare Firenze e cancellare per sempre Matteo Renzi : L'onda verde leghista che ha travolto la Toscana già alle ultime elezioni Politiche e poi alle Comunali punta dritto verso Firenze, patria del Renzismo, tra le ultime roccaforti rosse rimaste in piedi.

Pensioni : la via è quota 100 come la vuole Salvini - ma con sconti per precoci e donne : Oggi si comincia a fare sul serio per quanto riguarda la legge di Stabilita'. Partono i lavori con un primo incontro tra Lega e Movimento 5 Stelle sulla manovra finanziaria che dovrebbe portare novita' previdenziali molto importanti. quota 100 è la misura più discussa e che, probabilmente, entrera' nel nostro ordinamento con la manovra di Bilancio. Ma non c’è solo la quota 100 sul tavolo della discussione, perché ci sono novita' per precoci, ...

Il leader politico del web è un muratore : «Salvini? Quello vuole la gente» : Francesco Gangemi, muratore disoccupato di 52 anni, è diventato «influencer politico» su Facebook: le sue pagine generano milioni di interazioni. «Non lo faccio per la politica, ma perché così riesco a guadagnare anche 600 euro al mese»

L'Hotel House di Porto Recanati che non è un hotel e che Salvini vuole abbattere : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha fatto visita all’hotel House di Porto Recanati, una struttura di 17 piani composta da 480 appartamenti e abitata, per il 90%, da stranieri. Il video inizia con Salvini colpito dall'edificio che invoca le ruspe: “Questo edificio va abbattuto, ci vogliono le ruspe” ha detto il leader della Lega al prefetto di Macerata, Iolanda Rolli, al questore Antonio ...

Matteo Salvini vuole rimpatriare i migranti tunisini con i voli charter : cosa prevede l’ipotesi allo studio : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha intenzione di rimpatriare i migranti tunisini sbarcati giorni fa a Lampedusa utilizzando dei voli charter: "In questi casi la Direzione per l’immigrazione deve attivare la procedura di gara con le compagnie aeree e quando arriva l’offerta più vantaggiosa si prenota il volo che generalmente viaggia il lunedì e il giovedì. Fino a ieri sera Tunisi non aveva autorizzato un charter straordinario da far ...

Salvini in copertina su “Time” : “La nuova faccia d’Europa”. Il giornale : “E’ il più temuto in Ue - vuole rovesciare il sistema” : “Il nuovo volto dell’Europa“: così titola l’ultimo numero di Time che dedica la copertina al vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, definendolo “lo zar dell’immigrazione in Italia che sta portando la missione di disfare la Ue“. All’interno del settimanale americano, tra i giornali più prestigiosi al mondo, una lunga intervista al ministro dell’Interno della corrispondente da Roma Vivienne ...

Riforma pensioni : Salvini vuole anticipare di 24 mesi l'uscita : Un'inedita quota 100, con paletti sì, ma un'eta' pensionabile diversa rispetto ai 64 anni di cui si era sempre parlato fino a ieri. Matteo Salvini esce allo scoperto, definendo il piano sulla Riforma pensioni ospite alla trasmissione Porta a Porta e sconfessando l'economista Alberto Brambilla. Dopo innumerevoli indiscrezioni, prende dunque corpo l'ipotesi di una quota 100 con il paletto dell'eta' anagrafica fissato a 62 anni. Se confermato, si ...