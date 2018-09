Salvini | Se avessi rispettato le regole sarebbero arrivati 150mila migranti

ilgiornale

(Di sabato 22 settembre 2018) La prossima settimana il governo giallo verde porta in Consiglio dei ministri la manovra e il decreto sicurezza-immigrazione. Ad annunciarlo dal palco di Atreju è lo stesso ministro dell'Interno Matteo. Il vice premier leghista nel suo intervento affronta diversi temi e ribadisce a chiare lettere che "siamo al governo per starci 5 anni". La manovra è un po' la prova del nove per il governo di Conte: "Se l'anno prossimo pagheranno un aliquota del 15% tra 1 e 1,5 milioni di italiani, sarà un grande risultato. Stiamo lavorando per far pagare almeno a un milione di italiani il 15 per cento del loro fatturato".Ma per pace fiscale, flat tax e reddito di cittadinanza ci vogliono i soldi. E Giovanni Tria sta lavorando per questo. Ma dal palco del festival organizzato da Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, Matteosi butta anche sul tema immigrazione. Tema molto caldo al leghista. ...