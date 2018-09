Salvini | Proposta italiana per Olimpiadi ci sarà Con M5s firmato contratto di 5

Legittima difesa - Anm : "No a nuova legge". Salvini difende la proposta - : Il presidente del sindacato dei magistrati ha attaccato il disegno di legge presentato dalla Lega. Il vicepremier su Twitter: "La difesa è sempre Legittima"

Pensione a 62 anni con “quota 100” : come funziona la proposta di Matteo Salvini : Il vicepremier Matteo Salvini ha lanciato una proposta che prevede l'introduzione della cosiddetta "quota 100" con età minima pensionabile pari a 62 anni, due in meno rispetto ai 64 anni minimi prospettati dall'iniziale proposta della maggioranza di governo. Dal 2019, i cittadini potrebbero andare in Pensione al compimento dei 62 anni a patto che abbiano almeno 38 anni di contributi versati.Continua a leggere

“Numero chiuso a Lettere - no a Medicina!”. La proposta di Matteo Salvini - fuoricorso senza laurea : Matteo Salvini in copertina sul Time, che dedica al vice premier e ministro degli Interni un lungo articolo dal titolo ‘Il nuovo volto dell’Europa’. E il sottotitolo che lo definisce ‘lo zar dell’immigrazione, in missione per disfare l’Ue’. “L’ascesa vertiginosa in appena sei mesi del ministro degli Interni di destra ha scosso l’establishment europeo e minaccia di rovesciare ...

La proposta di Salvini : "Ora bisogna riconoscere prostituzione come lavoro" : Matteo Salvini parlando di degrado e sicurezza ha ricordato un progetto di legge presentato dalla Lega e mai discusso riguardante lo sfruttamento della prostituzione."Abbiamo raccolto migliaia di firme per provare a fare un referendum - ha spiegato il vice premier leghista intervenendo a I Lunatici su Radiodue Rai -. Ora combatto tra antidroga, antimafia e altro, ma ritengo che riconoscere che quello è un mestiere, togliendolo dal controllo ...

Pensioni - 13 miliardi già nel 2019 Il conto della proposta di Salvini : L'accesso alla pensione con quota 100 e un'età minima di 62 anni insieme alla possibilità di uscire con 41 anni e mezzo di contributi indipendentemente dall'età anagrafica potrebbe costare già nel 2019 13 miliardi al lordo delle tasse e 9 miliardi al netto Segui su affaritaliani.it

Salvini : grazie Calabria per rilancio proposta videosorveglianza asili : Roma – “Ringrazio l’onorevole Annagrazia Calabria, che rilancia la proposta di introdurre la videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture socio assistenziali. Tempo fa mi aveva gia’ consegnato una proposta, e ora siamo al lavoro per concretizzarla”. Lo dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. L'articolo Salvini: grazie Calabria per rilancio proposta videosorveglianza asili proviene da ...

Salvini a Blair : proposta conferenza su sviluppo in Africa : Roma, 4 set., askanews, - 'Positivo e lungo incontro con l'ex premier britannico Tony Blair su immigrazione, Brexit, politiche energetiche. Ho proposto una conferenza su sviluppo e investimenti per l'...

Salvini vuole intervenire sul calcio con una proposta folle : nuovo attacco agli stranieri! : Matteo Salvini sta pensando di entrare a gamba tesa anche sul calcio, il Ministro dell’interno coglie la palla al balzo per “limitare” gli stranieri Il Ministro dell’interno Matteo Salvini, ha idee abbastanza chiare ed estreme in merito agli stranieri che giungono in Italia. Note le sue politiche relative all’immigrazione, ma adesso Salvini vorrebbe intervenire anche sul calcio. Il Ministro ha in mente alcune ...

Migranti - i ministri della Difesa Ue respingono la proposta dell’Italia. Salvini : “Faremo da soli” : "Di fronte alla proposta sulla modifica ho trovato porte aperte, ma anche chiuse. Questo tema per noi è molto importante, crediamo che qualcosa possa ancora cambiare domani. Mi sento delusa, ho visto che l’Europa non c’è, non è presente”, ha dichiarato il ministro Trenta al termine della prima riunione con i ministri della Difesa europei.Continua a leggere

Migranti, riunione a Vienna su MISSIONE SOPHIA: TRENTA "porte chiuse da Ue, molto delusa dall'Europa". Le proposte italiane "bocciate": Salvini, "valutiamo se continuare"