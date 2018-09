Salvini | per me govero dura 5 anni | poi siamo nelle mani di Fico

Bari - Salvini : galera per chi pesta essere umano : Roma, 22 set., askanews, - 'Se uno pesta un altro essere umano, può essere giallo, rosso o verde, il suo posto è la galera'. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini parlando ad AAtreju di ...

Governo - Salvini : Di Maio è una persona seria - altri 5stelle no : Roma, 22 set., askanews, - "Io non lo conoscevo, fino a maggio non avevo mai parlato con Luigi Di Maio. Ho trovato in lui una persona di parola onesta e concreta. Con cui sto lavorando bene, altri dei ...

"Consentiremo a 300-400 mila persone di andare in pensione". Ecco il piano di Salvini : Sarà l'intervento più importante. Varrà dai 7 agli 8 miliardi di euro. In una intervista rilasciata al Messaggero Veneto, Matteo Salvini delinea i provvedimenti del governo che serviranno a modificare la legge Fornero. "Non vedrete sconticini alla Pd", promette il ministro dell'Interno assicurando che la riforma del sistema previdenziale "consentirà a 300-400mila persone di andare in pensione, liberando altrettanti posti di lavoro".Al vertice di ...

Fornero accusa Salvini : 'Attacchi ingiusti per colpa sua' - il vicepremier contrattacca : Elsa Fornero non ci sta ad essere identificata come “nemica dei pensionati” e parte al contrattacco accusando Matteo Salvini di aver alimentato per anni una campagna di “personalizzazione” dello scontro politico incentrata sulla celebre e discussa legge di riforma delle pensioni varata all'epoca del governo tecnico presieduto dal senatore a vita Mario Monti. Per l'ex ministro del Lavoro, sarebbe colpa del leader leghista se ancor oggi gran parte ...

Maroni svela la strategia di Salvini per le europee : 'La politica di oggi è 'dacci il nostro scalpo quotidiano'. Di euro non si parla più perché non serve, ma da gennaio potrebbe tornare al centro del dibattito'. Se succederà però, rassicura Maroni, ...

Perché Salvini e Di Maio non possono dare il reddito di cittadinanza solo agli italiani : Le parole pronunciate dal ministro dell'Economia Giovanni Tria sul reddito di cittadinanza agli stranieri durante un question time al Senato hanno creato malumori nel governo gialloverde. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, dopo il vertice con gli altri partiti di centrodestra a palazzo Graziol

Salvini : con dl sicurezza più difficile fare furbi per migranti : Il decreto sicurezza lunedì arriverà in consiglio dei ministri. Ad annunciarlo è il viepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Questa mattina - ha detto - a Palazzo Chigi ho preso un ...

Elsa Fornero - che faccia tosta : 'Gli italiani mi attaccano per colpa di Salvini'. Non per la sua riforma? : Ancora lei, ancora Elsa Fornero , la quale continua a ripetere in più sedi di essere contrarissima alle mosse del governo per superare la sua riforma. La Lega, come è noto, mira all'introduzione della ...

Silvio Berlusconi - il piano rischiosissimo per salvare Forza Italia : cosa vuole rubare a Matteo Salvini : ... nel ruolo di opposizione, intercettare l'elettorato che viene deluso dalla politica di questo governo, per mantenerlo nel recinto della coalizione di centrodestra'.

Reddito di Cittadinanza : Di Maio - Salvini l'alleanza si fortifica : 'Non sarà per tutti' : Reddito di Cittadinanza: un tema su cui potenzialmente i rapporti tra Lega e Movimento Cinque Stelle potevano farsi roventi. Gli ultimi sviluppi ed espressione di vedute sulla vicenda raccontano, però, come un elemento del programma molto caro ai pentastellati potrebbe diventare una "pillola" non troppo amara per i seguaci del Carroccio. Le dichiarazioni del Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio raccontano come il suo ...

"Più Salvini e Le Pen. Per un'Europa migliore" - la t-shirt che fa discutere : A Frejus, piccola località turistica del Var, nelle Alpi Marittime francesi, poco lontano dal confine italiano di Ventimiglia, si gettano, forse, le basi per una nuova Europa? Si direbbe di sì, a giudicare dal post del deputato leghista Flavio Di Muro, di Ventimiglia, che sul proprio profilo Facebook pubblica una foto assieme al presidente del Rassemblement national, Marine Le Pen, con la quale mostra una t-shirt con il volto della stessa Le Pen ...

Salvini riesuma il piano B. - nel 2019 scatterà il trappolone per il M5S : “In un futuro non lontano il centrodestra tornerà al governo”. È la sentenza con cui un raggiante Silvio Berlusconi ha sigillato il vertice fiume a palazzo Grazioli con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Sul piatto, dopo la cena di domenica scorsa ad Arcore, non solo le candidature per le regionali d’autunno e primavera ma anche una strategia più complessa. Una road map che, dopo l’ingrasso di questi mesi sulle migrazioni, porterà il ministro ...

Giorgia Meloni : 'Passi avanti per liberare Matteo Salvini dalla morsa del M5s' : Il centrodestra 'c'è e riparte'. Giorgia Meloni lo annuncia dopo il vertice con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in una intervista al Corriere della Sera : 'Il leader della Lega ce lo ha chiarito. ...