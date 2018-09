Salvini | No doppio forno | con Berlusconi solo accordi locali | Tajani

Salvini : doppio forno no - con Berlusconi solo strategie locali : Roma, 22 set., askanews, - 'No', non c'è nessuna strategia del doppio forno, 'con Berlusconi parlo solo di accordi locali'. Lo ha detto Matteo Salvini a margine della festa di Atreju.

Salvini : Berlusconi - nessun doppio forno : 11.38 "Vi dò uno scoop:lunedì, dopo l'approvazione del decreto sicurezza-migranti, ci sarà allarme dell'Onu, Unhcr,l'allarme dell'Osce, della Croce rossa, bianca, dei vegetariani, dei vegani e degli animalisti perché limitiamo i diritti".Lo ha detto Salvini,al festival di Atreju, intervistato sul palco. "Se avessi rispettato tutte le regole, di immigrati ne sarebbero arrivati 100-150mila, come negli anni passati". ha aggiunto. Con Berlusconi? ...

L’Austria vuole dare il doppio passaporto ai sudtirolesi. Avvisare Salvini : Il giornale tirolese Tiroler Tageszeitung ha scritto che il Parlamento austriaco sarebbe pronto a ricevere e discutere la bozza di un disegno di legge per concedere il doppio passaporto, italiano e austriaco, ai cittadini dell’Alto Adige-Südtirol. La notizia è stata ridimensionata dal portavoce del

“Ok - ma i diritti sociali?!”. Schiaffo (doppio) a Matteo Salvini. La ‘stoccata’ inaspettata : Elisa Isoardi è prontissima. La nuova avventura a La Prova del Cuoco è dietro l’angolo: dopo mesi di chiacchiere è tempo di passare all’azione. Da lunedì 10 settembre, ore 11.30, su RaiUno ci sarà lei al posto di Antonella Clerici. Tra le due non scorre buon sangue? Macché, almeno stando alle ultime notizie social. L’ex padrona di casa del programma di RaiUno è andata a trovare Elisa Isoardi e ha documentato tutto in un post su ...

Governo : interrogazione Speranza su compatibilità doppio ruolo Salvini : 'Nell'atto, indirizzato a Salvini e al ministro dell'Economia Giovanni Tria, si chiede inoltre di verificare la compatibilità dello sdoppiamento dello statuto del partito, con le disposizioni che ...

Genova - Salvini annuncia il raddoppio delle assunzioni di vigili fuoco (1.500) in un anno : "Ho ereditato un piano di assunzioni di 1.600 unità nei vigili del fuoco. Stiamo lavorando per assumerne 1.500 in un anno, e quindi raddoppiare del quel piano che stava fermo sulla scrivania". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a Radio24. Il ministro ha anche annunciato che "12 milioni tolti alla mafia andranno ai vigili del fuoco per acquistare mezzi". Salvini si è detto ...