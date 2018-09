Salvini | nel governo avrei voluto la Meloni ma no Forza Italia

Salvini e la marcia indietro sulla Flat Tax : “Nulla su Irpef nella manovra? Al governo staremo 5 anni - ci diamo delle priorità” : “Non ci sarà nulla sulla Flat tax nella manovra? Ci diamo delle priorità. Se l’anno prossimo pagheranno solo il 15% del loro ricavato un milione o un milione e mezzo di italiani, sarà una soddisfazione. Non possiamo fare in 5 mesi quello che altri non hanno fatto in 5 anni”. Così Matteo Salvini, a margine del suo intervento ad Atreju. Si tratta però di fatto di una marcia indietro rispetto a quanto rivendicato fino a pochi mesi ...

Salvini sbertuccia Fico : "Siamo nelle sue mani" : Dal palco del festival organizzato da Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, Matteo Salvini risponde alle domande senza girrci troppo attorno.E dopo aver parlato della manovra, del reddito di cittadinanza ("Ho solo chiesto che fosse limitato nel tempo e solo ai cittadini italiani, altrimenti sarebbe rimasto un reddito di divananza...") e del decreto sicurezza-immigrazione, il vice premier leghista risponde a chi lo pungola sugli allegati di governo ...

Salvini : per me govero dura 5 anni - poi siamo nelle mani di Fico : Roma, 22 set., askanews, - 'Hai mai visto un presidente del consiglio che si augura che il governo cada dopo due settimane?'. Così, intervistato ad Atreju, Matteo Salvini, commettendo una piccola ...

Nel quartiere Libertà Salvini non doveva andarci - scontro tra CasaPound e comunisti : "Benvenuti al Sud" ma solo per Bisio. Il mezzogiorno fa Lega anti Salvini. Dalla Campania con Saviano e compagni a Bari con l"eurodeputata de L"Altra Europa con Tsipras, Eleonora Forenza. Un quartiere del capoluogo barese, La Libertà, doveva però essere, malgrado il nome, offlimits per il vice presidente del Consiglio.A distanza di una settimana dalla sua visita, una manifestazione antirazzista. Titolo democratico Mai con Salvini, quartiere ...

J-Ax come Fedez nell’intervista a Otto e Mezzo : “Mi sono imborghesito - ma Salvini mi fa paura” (video) : Anche J-Ax come Fedez ammette di essersi imborghesito e di aver abbandonato tanti di quei temi che un tempo erano al centro della sua musica. L'occasione per parlarne è stata un'intervista a Otto e Mezzo, che ha preso spunto dai recenti attacchi del rapper al ministro dell'Interno Matteo Salvini, per poi affrontare un dibattito sullo stato della destra e della sinistra in Italia. Ospite di Lilli Gruber, insieme ai giornalisti Luca Telese e ...

Salvini riesuma il piano B. - nel 2019 scatterà il trappolone per il M5S : “In un futuro non lontano il centrodestra tornerà al governo”. È la sentenza con cui un raggiante Silvio Berlusconi ha sigillato il vertice fiume a palazzo Grazioli con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Sul piatto, dopo la cena di domenica scorsa ad Arcore, non solo le candidature per le regionali d’autunno e primavera ma anche una strategia più complessa. Una road map che, dopo l’ingrasso di questi mesi sulle migrazioni, porterà il ministro ...

La sindaca di Cascina Susanna Ceccardi nello staff di Salvini Dalla giunta al bikini : Ceccardi — che si descrive come «leghista, irriverente, sognatrice»sul profilo Twitter — non lascia la poltrona di prima cittadina della città toscana: «Sono due ruoli perfettamente compatibili»

Migranti - tensioni nel governo : il M5s frena sui decreti Salvini : Monta il malumore tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. E questa volta non c'entra la manovra economica. Ad agitare il governo gialloverde sarebbe, infatti, il decreto sull'immigrazione che, insieme a quello sulla sicurezza, sarebbe dovuto approdare oggi pomeriggio in Consiglio dei ministri. La riunione, però, non è mai stata convocata. Anzi, è stato tutto rinviato a lunedì prossimo."Sono decreti molto importanti - ha spiegato Matteo Salvini - ...

Decreto immigrazione - tensioni nel governo : falchi M5s contro Matteo Salvini - 'si rischia l'implosione' : Frenata del Movimento 5 stelle sul Decreto migranti in discussione lunedì prossimo al Consiglio dei ministri. Secondo una fonte di governo del M5s alcuni passaggi come l'abrogazione del permesso per ...

Immigrazione e dl sicurezza : nuove tensioni nel governo. M5S chiede a Salvini un ripensamento sui migranti : nuove scintille tra Lega e Cinque Stelle. Stavolta a infiammare il clima all'interno dell'esecutivo è il dl migranti che dovrebbe approdare lunedì all'esame del Consiglio dei ministri . «Nessun ...

Salvini : "Il Partito Democratico è nel caos più totale" : "Il Partito Democratico fra cene convocate e disdette, congressi convocati e disdetti, cambi di nome di simboli e di correnti e scioglimenti annunciati mi sembra che sia nel caos più totale. Quando ...

Dalai Lama : ‘Europa agli europei - rifugiati nel loro Paese’ - Salvini esulta : Secondo il Dalai Lama l’Europa apparterrebbe agli europei e i migranti che vi si trovano, dopo essere stati soccorsi ed educati, dovrebbero tornare nei loro Paesi di origine per contribuire a farli sviluppare. È questo il succo del discorso pronunciato dal tibetano Tenzin Gyasto, XIV Dalai Lama, durante una conferenza tenutasi la settimana scorsa nella citta' svedese di Malmoe. La notizia, però, è divenuta di dominio pubblico italiano solo nelle ...

Migranti - la professionista dell'accoglienza : "Salvini crea il caos nel Paese" : Il decreto sicurezza non è stato ancora licenziato dal Consiglio dei ministri, eppure la sinistra è già sul piede di guerra. Le prime proteste, come riporta il Mattino, si sono levate da Castel Volturno dove Mimma D'Amico, responsabile del centro sociale Ex Canapificio, associazione che gestisce lo Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) locale, si è scagliata contro il decreto a cui sta lavorando Matteo Salvini e che ...

Migranti - lo strappo della Caritas : nelle chiese letta l'omelia anti Salvini : A Como la Chiesa cattolica e la Lega sono ormai ai ferri corti. A dividerli è, ancora una volta, l'emergenza immigrazione e in particolar modo la decisione del governo gialloverde di chiudere il centro Migranti di via Regina. Domenica scorsa, riporta il Corriere di Como, molti parroci della città, aderendo all'appello lanciato dalla Caritas, hanno letto durante l'omelia una lettera contro Matteo Salvini. "Non ho mai messo in discussione il ruolo ...