Salvini | «Il deficit non è un problema Sprechi | tagli anche nella sanità»

Di Maio sfida Tria : «Faccia deficit - punto». E avverte Salvini : «Vado a riprendermi i voti del Nord» : Il leader del Movimento 5 Stelle punta a varare interventi per la semplificazione per riconquistare gli imprenditori

Salvini : rispetteremo vincoli deficit : 19.56 "Vedremo di rispettare tutte le regole, tutti i vincoli e tutti gli impegni presi: si può far crescere questo Paese e far star meglio gli italiani senza irritare coloro che ci osservano dall' alto. Vedremo di essere bravi e convincenti". Così il vicepremier Salvini ai cronisti che lo interpellavano sull'eventualità di uno sforamento del vincolo del 3% sui conti pubblici italiani.

Salvini dice che il governo «sfiorerà dolcemente» il 3 per cento di deficit : Assicura che il governo intende rispettare le regole europee su quanto il nostro paese può spendere, che però fissano un livello molto più basso del 3 per cento del PIL The post Salvini dice che il governo «sfiorerà dolcemente» il 3 per cento di deficit appeared first on Il Post.