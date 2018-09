Salvini | «Con Berlusconi  solo accordi locali» Video «Raggi? Poteva fare di più»  Il

Atreju - Matteo Salvini : “Con Berlusconi solo accordi locali. Al governo avrei voluto Meloni ma non Forza Italia” : “Non c’è nessuna strategia del doppio forno: con Silvia Berlusconi parliamo solo di accordi locali”. A una settimana dall’incontro di Arcore, Matteo Salvini torna a parlare dei suoi rapporti con il leader di Forza Italia. E lo fa ad Atreju, la manifestazione organizzata a Roma da Fratelli d’Italia, dove è stato intervistato da Enrico Mentana. “Per me il governo poteva essere allargato a Giorgia Meloni ma no a ...

Renzi contro Salvini : "Quella su tasse è bufala del giorno" : "La bufala del giorno riguarda Matteo Salvini e la Flat tax. Attenzione, perché questa è enorme, ma scommetto che domani la scriveranno in pochi, perché se no Casalino si arrabbia". Lo scrive su ...

M5s - J-Ax vs Sallusti : “Li ho votati ma vederli al governo con Salvini è stato un trauma”. “Sembri un Calenda qualsiasi” : Botta e risposta serrato a Otto e Mezzo (La7) tra il rapper J-Ax e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, sul governo M5s-Lega. L’artista conferma il suo sostegno ai 5 Stelle: “Hanno detto cose di cui il Paese aveva bisogno, si veda la loro battaglia contro l’ingiustizia sociale e contro la corruzione. Però io non vivo la politica come un tifoso e non indosso per sempre la maglia di una squadra. I politici vanno giudicati ogni giorno ...

Salvini e la gag con Mentana : “Candidati centrodestra alle Regioni? Decisi a cena da Calenda” : Da Atreju, Matteo Salvini ha ricordato come l’accordo con il centrodestra resti a livello locale, mentre a livello nazionale ha rassicurato Luigi Di Maio e il M5s: “Il governo durerà 5 anni. Quando io prendo un impegno, lo voglio rispettare”, ha sottolineato. Salvini ha poi provocato il forzista Tajani, per poi scherzare con Mentana: “Come decideremo i candidati del centrodestra per le Regionali? Saranno Decisi a sorte, a cena da ...

Bari - scontri al corteo anti Salvini. Cosa è successo davvero? : A Bari la violenza c'è stata. Ma chi ha iniziato? Subito si è parlato di un aggressione fascista, portata avanti da CasaPound ai danni di alcuni manifestanti di sinistra e di una europarlamentare di Potere al Popolo, Eleonora Forenza. Ma la realtà potrebbe essere diversa. Ricostruire con esattezza quei momenti è difficile e il rischio di sentire una campana più dell'altra è alto. Ma andiamo con ordine.Ieri, il quartiere "Libertà" di Napoli è ...

Anticorruzione - Salvini : “Testo su fondazioni condiviso con M5s? C’è - nessun problema a pubblicare contributi” : Nonostante il disegno di legge sull’Anticorruzione resti ancora bloccato a causa dei dissidi tra M5s e Lega sulle norme per rendere pubblici i finanziamenti a partiti, fondazioni politiche e onlus, Matteo Salvini prova a negare lo scontro in atto: “Un testo condiviso con il M5s? C’è, certo. Voglio soltanto evitare di complicare la vita ad associazioni e onlus”, prova a tagliare corto il vicepremier da Atreju. “Se ...

Salvini : “Di Maio persona onesta e concreta con cui lavoro bene - altri dei 5 Stelle no” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parla del governo e dei suoi alleati, intervistato ad Atreju, manifestazione di Fratelli d'Italia: "Io non lo conoscevo, fino a maggio non avevo mai parlato con Luigi Di Maio. Ho trovato in lui una persona di parola, onesta e concreta. Con cui sto lavorando bene, altri dei 5 Stelle no".Continua a leggere

Bari - aggressione dopo il corteo 'Mai con Salvini' : due manifestanti feriti - 30 militanti di Casapound in Questura : Gli aggressori, secondo fonti investigative, sarebbero almeno cinque o sei ed erano armati di mazze e cinghie. Le due vittime sono state ferite al volto e alla testa e sono ora ricoverate al ...

Salvini : "Proposta italiana per Olimpiadi ci sarà. Con M5s firmato contratto di 5 anni - lo rispetto" : Sarebbe stata una vetrina per tutto il mondo. Qualcuno ha avuto paura: ha sbagliato. Io non vivo la politica con paura e non ho perso la speranza. Una proposta olimpica italiana ci sarà. Farò di ...

