Atreju - Matteo Salvini : “Con Berlusconi solo accordi locali. Al governo avrei voluto Meloni ma non Forza Italia” : “Non c’è nessuna strategia del doppio forno: con Silvia Berlusconi parliamo solo di accordi locali”. A una settimana dall’incontro di Arcore, Matteo Salvini torna a parlare dei suoi rapporti con il leader di Forza Italia. E lo fa ad Atreju, la manifestazione organizzata a Roma da Fratelli d’Italia, dove è stato intervistato da Enrico Mentana. “Per me il governo poteva essere allargato a Giorgia Meloni ma no a ...

Salvini : “Con il decreto Sicurezza - i migranti non potranno più fare i furbetti” : Commentando l'imminente approvazione del decreto Sicurezza, il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: "Sarà più difficile fare i furbetti per gli immigrati che arrivano in Italia. Se fai domanda d'asilo e prendi a pugni un giornalista o un poliziotto, la domanda d'asilo te la strappo e torni nel tuo Paese. Penso che rispetti costituzione, buon senso, trattati e diritti umani".Continua a leggere

Orfini “Sciogliamo il Pd”. Salvini “Condivido”/ La replica dem : “Va rifondato per battere quelli come lui” : Orfini, "sciogliamo e rifondiamo il Pd": ultime notizie, la proposta choc del presidente del Partito Democratico secondo cui "cambiare nome non basta".(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 22:16:00 GMT)

JUNCKER DIFENDE l’UE E ACCUSA Salvini "ALLIBITO DAI SUOI ATTACCHI”/ Poi aggiunge “Conte è un amico” : Ue, JUNCKER: “No al nazionalismo che odia gli altri". Ultime notizie, il presidente della Commissione all'Europarlamento: "Progetto di pace, Europa tollerante"(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:49:00 GMT)

Pensioni - Salvini : “Via la Fornero. Ok quota 100 - ma da 62 anni”. E sulla Rai : “Con Berlusconi c’è possibilità d’accordo” : Superamento della legge Fornero con la “quota 100” e il limite dei 62 anni. Poi l’apertura, di nuovo, a Silvio Berlusconi con cui ha garantito parlerà nelle prossime ore e con cui intende trovare un accordo anche sulla Rai e sul nome di Marcello Foa. Matteo Salvini, intervistato a Porta a porta, ha parlato dei prossimi impegni dell’esecutivo e degli interventi che inseriranno nella prossima legge di Bilancio. “Gli ...

Martina contro il governo : “Conte e Salvini andate a casa - è una vergogna” : Maurizio Martina, segretario del Pd, chiude la festa dell'Unità attaccando il governo e i suoi esponenti: chiede a Luigi Di Maio di scusarsi per ciò che ha fatto con l'Ilva di Taranto, a Matteo Salvini di rispettare la Costituzione o di "andare a casa" e chiede di "andare a casa" anche a Giuseppe Conte, definendo "una vergogna farsi costruire su misura i concorsi".Continua a leggere

(VIDEO) Fico dalla parte del PD? Il grillino volta le spalle a Salvini : “Con lui nessuna alleanza” : Il grillino Fico si smarca ancora da Salvini e conquista la festa dell’Unità Un grillino sul palco della festa dell’Unità non si era mai visto e lui non metteva piede sotto quelle bandiere da quindici anni, eppure a giudicare da come è stato accolto e da come si è mosso è sembrato fosse un militante di casa. Roberto Fico, presidente della Camera e primo esponente del Movimento 5 Stelle a partecipare alla kermesse dei dem, era a suo agio a ...

Lega - slitta sentenza fondi/ Ultime notizie - Procura : “con ok Riesame subito sequestro”. Salvini rischia.. : fondi Lega, oggi la decisione dei giudici del Tribunale del Riesame di Genova. Ultime notizie, il segretario federale Salvini: "Non ci distruggeranno". Forse slitta la sentenza..(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 18:40:00 GMT)

Fondi Lega - slitta a domani sentenza sul sequestro?/ Salvini - ultime notizie : avvocati - “confisca illegittima” : Fondi Lega, oggi la decisione dei giudici del Tribunale del Riesame di Genova. ultime notizie, il segretario federale Salvini: "Non ci distruggeranno". Forse slitta la sentenza..(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 13:10:00 GMT)

(VIDEO) Fico dalla parte del PD? Il grillino volta le spalle a Salvini : “Con lui nessuna alleanza” : Il grillino Fico si smarca ancora da Salvini e conquista la festa dell’Unità Un grillino sul palco della festa dell’Unità non si era mai visto e lui non metteva piede sotto quelle bandiere da quindici anni, eppure a giudicare da come è stato accolto e da come si è mosso è sembrato fosse un militante di casa. Roberto Fico, presidente della Camera e primo esponente del Movimento 5 Stelle a partecipare alla kermesse dei dem, era a suo agio a ...

Boldrini a Salvini : “Condividi bufale - vuoi cambiare nome alla Lega per non restituire 49 mln” : Scontro sui social tra l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Boldrini commenta un post di Salvini su di lei: "Sei ministro dell’Interno e condividi bufale. Non ho indicato nomi per la lista unitaria di sinistra. Sei tu che vuoi dare un nuovo nome alla Lega, per non restituire i 49 milioni che avete intascato”.Continua a leggere

“Con te nemmeno un bicchiere di vino”. Il famosissimo regista contro Matteo Salvini : Altre parole tutt’altro che dolci per il ministro dell’Intero, al centro della polemica negli ultimi giorni soprattutto per gli sviluppi del caso Diciotti: “Matteo Salvini? Con uno che ha quelle idee lì, non potrei mai prendere un bicchiere di vino, né ci andrei mai allo stadio a vedere la Juve e a tifare per Ronaldo. No, non credo proprio che cose del genere possano mai accadere”. Parole decisamente esplicite che ...

Macron vs Salvini : “con Orban siete nemici dell’Ue”/ Ministro “stia zitto - pensi a Francia” : tensioni Europa : Macron replica dopo incontro Salvini-Orban: "hanno ragione, io loro oppositore in Ue". La piazza di Milano e la sinistra: Sala, "siamo contro Europa-feudo dei muri"(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 17:16:00 GMT)

Salvini : “con tutti i problemi che ha la Sicilia - la priorità non è indagare me” : Non ha alcun dubbio il vice premier Matteo Salvini. “Ho fatto solo il mio lavoro e sono pronto a rifarlo”.