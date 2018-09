Salvini attacca Raggi | «Ha deluso | Roma è sporca e girare in auto è un rally»

Centrodestra - Salvini 'Non vado da Berlusconi solo accordi locali'. Poi attacca la Raggi 'Poteva fare di più' : FIUGGI - Traballa l'intesa nel Centrodestra sulla rinascita dell'alleanza politica. Traballa perché Matteo Salvini blocca i sogni di rinascita che coltiva Forza Italia . 'Ma no, no. io vado da Berlusconi e parlo solo di accordi locali', dice infatti il ministro dell'Interno ...

Fornero accusa Salvini : 'Attacchi ingiusti per colpa sua' - il vicepremier contrattacca : Elsa Fornero non ci sta ad essere identificata come “nemica dei pensionati” e parte al contrattacco accusando Matteo Salvini di aver alimentato per anni una campagna di “personalizzazione” dello scontro politico incentrata sulla celebre e discussa legge di riforma delle pensioni varata all'epoca del governo tecnico presieduto dal senatore a vita Mario Monti. Per l'ex ministro del Lavoro, sarebbe colpa del leader leghista se ancor oggi gran parte ...

Bari - manifestanti anti Salvini attaccati da CasaPound : 'Colpiti con cinghie e spranghe' : Torna la violenza nelle strade di Bari. Venerdì sera cinque persone di ritorno dalla manifestazione antirazzista Mai con Salvini nel quartiere Libertà sono state aggredite da un gruppo di militanti di ...

Elsa Fornero - che faccia tosta : 'Gli italiani mi attaccano per colpa di Salvini'. Non per la sua riforma? : Ancora lei, ancora Elsa Fornero , la quale continua a ripetere in più sedi di essere contrarissima alle mosse del governo per superare la sua riforma. La Lega, come è noto, mira all'introduzione della ...

Ad Arcore via libera a Foa presidente RAI - Renzi attacca : "Di Maio e Berlusconi uniti da Salvini" : Matteo Renzi torna ad attaccare il governo e soprattutto uno dei due azionisti di maggioranza, il MoVimento 5 Stelle descritto come un partito sostanzialmente subalterno alla Lega. Dal salotto televisivo di Porta a Porta l’ex premier fa intendere che alla cena ad Arcore della scorsa settimana tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi quest'ultimo abbia dato il via libera a Marcello Foa presidente della Rai, nome fortemente voluto per la poltrona ...

E la Fornero bacchetta Salvini : "Io attaccata? Tutta colpa sua" : L'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, non gradisce le mosse del governo per il superamento del sistema pensionistico che porta il suo nome. La Lega di fatto sta tentando il tutto per tutto per mettersi alle spalle definitivamente la legge Fornero con l'introduzione di quota 100 che potrebbe portare ad un anticipo dell'età pensionabile già a 62 anni con 38 anni di contributi. Ai microfoni di Agorà la Fornero mette nel mirino però Salvini e ...

Ex calciatore juventus - attacca Matteo Salvini : “Io mi vergognerei” : Ex difensore di Parma, juventus e Barcellona, autore del libro “Le mie stelle nere” parla dell’Italia, del razzismo e di Salvini in una lunga intervista a FamigliaCristiana.it “Come mi troverei nell’Italia di Salvini?Ascolta, io nel 2002 giocavo in Italia quando Jean Marie Le Pen arrivò al ballottaggio contro Chirac nelle elezioni presidenziali francesi. Io allora mi vergognai di essere francese. Mi dissi: come si ...

Laura Boldrini in Tribunale contro il sindaco che le augurò di essere stuprata. Lei attacca Salvini : Laura Boldrini, sindaco le augura lo stupro, ma lei attacca Matteo Salvini Era l’ottobre del 2017, quando il sindaco leghista di Pontinvrea, Matteo Camicciottoli (peraltro eletto con una lista civica), si era augurato che gli stupratori della coppia polacca a Rimini finissero ai domiciliari a casa di Laura Boldrini, “per farle tornare il sorriso”. Per quella sparata Camiciottoli era stato rinviato a giudizio lo scorso marzo per ...

Il ministro del Lussemburgo Asselborn attacca ancora Salvini : “Esprime concetti fascisti - dovevo zittirlo” : Il ministro degli Esteri del Lussemburgo, Jean Asselborn, torna a parlare dello scontro con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Ha espresso concetti figli di un'etica fascista anni Trenta, quando ho sentito le sue parole ho avuto un grosso problema e ho pensato che qualcuno dovesse intervenire per zittirlo, per dirgli adesso basta".Continua a leggere

Asselborn attacca di nuovo Salvini : «Fascista». La replica : «Si prenda i migranti» : Dopo i duelli a distanza con i maltesi, con Emmanuel Macron, con Jean-Claude Juncker o con questo e quel commissario di Bruxelles, il nemico del momento in Europa per Matteo Salvini è il...

Asselborn attacca di nuovo Salvini : 'Fascista'. La replica : 'Si prenda i migranti' : Asselborn è peraltro il secondo personaggio di spicco che nel giro di un paio di giorni ha richiamato le dittature del passato per parlare dell'attuale situazione politica del Vecchio Continente. ...

Asselborn attacca ancora Salvini : 'E' come i fascisti degli anni '30'. : Leader Lega ribatte al ministro degli Esteri lussemburghese: 'E' un ignorante, se li prenda lui i migranti' -

Il ministro lussemburghese Asselborn attacca di nuovo Salvini : 'Usa metodi fascisti anni '30' : 'Salvini usa metodi e toni dei fascisti degli anni Trenta'. Lo afferma il ministro degli esteri lussemburghese Jean Asselborn a Spiegel.de in riferimento al video del botta e risposta sul tema ...

Il ministro lussemburghese Asselborn attacca di nuovo Salvini : «Usa metodi fascisti anni '30» : «Salvini usa metodi e toni dei fascisti degli anni Trenta». Lo afferma il ministro degli esteri lussemburghese Jean Asselborn a Spiegel.de in riferimento al video del botta e risposta sul...