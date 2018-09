Salvini ad Atreju | tra tripudio e diffidenze Sospetti in platea | Non ha chiarito

huffingtonpost

: ++ Salvini intervistato ora da Enrico Mentana ad #Atreju ++ - LegaSalvini : ++ Salvini intervistato ora da Enrico Mentana ad #Atreju ++ - Corriere : Salvini ospite ad Atreju: «Avrei voluto Meloni nel governo, ma non FI» - FrancescoVilla2 : RT @AngeloTani: #Roma (a #5Stelle) è anche questo: @matteosalvinimi: “Io da utente di #Roma la penso come molti altri cittadini ,penso che… -

(Di sabato 22 settembre 2018) "Ho firmato un contratto per 5 anni e non sono solito togliere la parola data". Ladi, la festa di Fratelli d'Italia a Roma, si raffredda quando dal palco Matteogiura fedeltà al governo con il M5s. Giorgia Meloni in prima fila ha un sorriso tirato. Un misto didi folla (e di media, vista la presenza di tanti giornalisti stranieri) e tanta diffidenza accolgono il vicepremier leghista questa mattina sull'isola Tiberina. Curiosità, affinità e sospetto: "Non hase davvero vuole mettere le liste bloccate invece delle preferenze nella legge elettorale per le europee", ci dice il parlamentare di Fdi Guido Crosetto alla fine dell'intervista condotta da Enrico Mentana.A tre giorni dal vertice con tutto il centrodestra,si presenta da questo pubblico molto esigente a destra, conquistandolo solo in parte. Come quando dice che ...