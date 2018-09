Salute riproduttiva | i primi risultati del progetto “Studio nazionale fertilità” del

meteoweb.eu

(Di sabato 22 settembre 2018) Il Ministero della, nell’ambito delle azioni centrali previste nel programma di attività del CCM per l’anno 2015, ha promosso il“Studiofertilità” con l’obiettivo generale di raccogliere informazioni sullasessuale eper orientare e sostenere la programmazione di interventi a sostegno della fertilità in Italia. Il coordinamento dello studio è stato affidato all’Istituto Superiore di Sanità e hanno partecipato come unità operative: “Sapienza” Università di Roma, Ospedale Evangelico Interdi Genova, Università degli studi di Bologna. Ilè iniziato ad aprile 2016 e terminerà il 30 settembre 2018. Sono state realizzate indagini rivolte sia alla popolazione potenzialmente fertile (adolescenti, studenti universitari e adulti in età fertile), sia ai professionisti sanitari (pediatri di libera scelta, ...