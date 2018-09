Salute | Alzheimer | ogni 3 secondi nel mondo una persona colpita da demenza

meteoweb.eu

: Alzheimer: in Italia sono 600.000. Più aiuto per le famiglie [news aggiornata alle 17:53] - repubblica : Alzheimer: in Italia sono 600.000. Più aiuto per le famiglie [news aggiornata alle 17:53] - repubblica : #Alzheimer: in Italia le persone colpite sono 600.000. Più aiuto per le famiglie - Agenzia_Italia : #Alzheimer, la malattia incurabile che tormenta la scienza -

(Di sabato 22 settembre 2018)nelunasviluppa una forma di. Le persone colpite sono 47 milioni, numero destinato a triplicarsi entro il 2050 raggiungendo i 152 milioni. In Italia si stimano ad oggi 1.241.000 casi. E’ quanto emerge dal Rapporto mondiale2018 ‘Lo stato dell’arte della ricerca sulla’, diffuso in occasione della XXV Giornata Mondialeda Adi (’s Disease International) e in Italia dalla Federazione. Il report mette in evidenza come nel 2018 lasia diventata una malattia da mille miliardi di dollari, nonché settima causa di morte in tutto il. Non esiste ancora una cura, e molti Paesi non sono ancora dotati di strumenti diagnostici adeguati, di facile accesso agli studi clinici, di medici e ricercatori specializzati. Già il Rapporto 2016 rivelava come la maggior parte delle persone con ...