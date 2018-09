Salone Nautico di Genova - biglietti a ruba : Grande affluenza al Salone Nautico di Genova dove il week end si è aperto con code alle biglietterie per i numerosi arrivi di visitatori nel terzo giorno della kermesse alla Fiera. Non ci sono ancora ...

Salone Nautico di Genova - biglietti a ruba : Genova, 23 set., AdnKronos, - Grande affluenza al Salone Nautico di Genova dove il week end si è aperto con code alle biglietterie per i numerosi arrivi di visitatori nel terzo giorno della kermesse ...

Salone Nautico : Ucina - salone rimbolo rilancio Genova : 'Lo specchio del mercato è questo salone in crescita': lo ha detto la presidente di Ucina-Confindustria Nautica, presentando i dati del settore al salone Nautico di Genova.

Salone Nautico - "primo bilancio positivo" : Genova, 21 set. (Adnkronos) - "Il primo bilancio è positivo. Questo Salone è la prova che sono cresciuti tutti i segmenti, poi ce ne sono alcuni che esplodono, come quello dei motori fuoribordo. I dati sul numero di visitatori li daremo alla fine ma per ora siamo sui livelli dello scorso anno, con c

Salone Nautico di Genova – North Sails protagonista con un’installazione a supporto della salvaguardia dei mari : North Sails tra i protagonisti della 58ª edizione del Salone nautico di Genova con una speciale installazione a supporto della salvaguardia dei mari Inizia oggi la 58°edizione del Salone nautico di Genova e North Sails si conferma tra i marchi protagonisti. Questa stagione, però, non solo come espositore ma anche come interprete di un forte messaggio di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento dei nostri mari. Proprio in occasione ...

Al Salone Nautico di Genova tutti i numeri del Tour WWF Spiagge “Plastic Free” : È stata una grande azione di conservazione ‘attiva’ collettiva, quella che ha visto tra giugno e settembre animare 41 località costiere italiane con eventi di pulizia nel Tour WWF Spiagge ‘Plastic Free’: partito da Catania e lanciato da un appello di Fiorello e Stefania Spampinato, il Tour ha toccato Spiagge e scogliere dal nord al sud del paese coinvolgendo oltre 1.000 volontari di ogni età hanno che hanno setacciato complessivamente oltre 20 ...

Il ministro Salvini al Salone Nautico : Visita del vicepremier alla Fiera: «La priorità è ricostruire il ponte, il commissario dovrà essere bravo... e fortunato»

Trenitalia per Genova - "Official Carrier" del Salone Nautico "Invita" alla visita con agevolazioni : Genova riparte anche da uno dei suoi più significativi simboli, il Salone Nautico. E Trenitalia è Official Carrier della 58a edizione della manifestazione internazionale più rappresentativa del ...

Genova riparte con il Salone Nautico - un mese dopo il crollo : Genova, 20 set., askanews, - A poco più di un mese dal tragico crollo del ponte Morandi, Genova riparte dal salone Nautico, che ha aperto i battenti il 20 settembre alla presenza del ministro delle ...

Genova riparte dal suo Salone Nautico - Demaria - Ucina - : "La città che reagisce" : ... il mercato della nautica è in crescita a due cifre, segno che il design italiano, la tecnologia italiana e la capacità di produzione italiana è leader nel mondo. Il Salone fa parte della storia d'...

Genova - primo giorno di Salone Nautico. Bucci : «Da qui riparte la città» | : Migliaia di persone all’inaugurazione dell’evento. Il ministro Toninelli: «Il governo è vicino a Genova». All’esterno, protesta dei lavoratori di Qui!Group e contro l’inquinamento

Al Salone Nautico di Genova esposte oltre 1200 imbarcazioni : Teleborsa, - Si è aperto oggi, 20 settembre 2018, a Genova il 58° Salone Nautico Internazionale , che la città ligure ospiterà fino al 25 settembre. Genova torna alla ribalta con un evento di ...