Salone del Gusto | stand di Fattoria della Piana preso d’assalto | arrivano anche il

La Cina sarà partner dela Russia al Salone aeronautico MAKS-2019 - : La Cina sarà partner della Russia al MAKS-2019, ha dichiarato ai giornalisti il Ministro dell'Industria e del Commercio Denis Manturov. "Modificheremo per la prima volta il formato del salone ...

Salvini : "Nautica è orgoglio italiano - incredibili numeri del Salone" : 'Ho invitato gli italiani a venire a Genova a visitare il Salone Nautico, perché è un evento che merita: i numeri di questa edizione sono incredibili e dopo la tragedia che ha colpito la città, l'...

Turkish Airlines - Gold Sponsor del Salone d'Impresa il 25 e 26 settembre a Pordenone : "Incontro" Turkish Airline e piccole e medie imprese del Triveneto il 25 e 26 settembre in occasione della nuova collaborazione con Salone d'Impresa di Venezia che si terrà, come Terza Edizione dei ...

Belen Rodriguez : la festa di compleanno per i 34 anni è senza Iannone. Tavola enorme - brindisi - balli e risate nel Salone del ristorante. (FOTO) : Belen Rodriguez ieri sera, giovedì 20 settembre, ha celebrato il suo compleanno con una mega festa organizzata in un locale L'articolo Belen Rodriguez: la festa di compleanno per i 34 anni è senza Iannone. Tavola enorme, brindisi, balli e risate nel salone del ristorante. (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Salone nautico di Genova – North Sails protagonista con un’installazione a supporto della salvaguardia dei mari : North Sails tra i protagonisti della 58ª edizione del Salone nautico di Genova con una speciale installazione a supporto della salvaguardia dei mari Inizia oggi la 58°edizione del Salone nautico di Genova e North Sails si conferma tra i marchi protagonisti. Questa stagione, però, non solo come espositore ma anche come interprete di un forte messaggio di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento dei nostri mari. Proprio in occasione ...

Al Salone Nautico di Genova tutti i numeri del Tour WWF Spiagge “Plastic Free” : È stata una grande azione di conservazione ‘attiva’ collettiva, quella che ha visto tra giugno e settembre animare 41 località costiere italiane con eventi di pulizia nel Tour WWF Spiagge ‘Plastic Free’: partito da Catania e lanciato da un appello di Fiorello e Stefania Spampinato, il Tour ha toccato Spiagge e scogliere dal nord al sud del paese coinvolgendo oltre 1.000 volontari di ogni età hanno che hanno setacciato complessivamente oltre 20 ...

Il Parco del Pollino anche quest’anno al Salone del Gusto di Torino : Il Parco del Pollino partecipa, anche quest’anno, al Salone del Gusto di Torino scegliendo la formula di far raccontare le tradizioni gastronomiche del territorio proprio ai produttori. «Attraverso eventi di show cooking, esposizione, degustazione e vendita dei principali prodotti che rappresentano l’intero paniere delle produzioni di qualità e tipiche del Parco del Pollino – ha spiegato il presidente del Parco, l’on. Domenico Pappaterra – ...

Ecco come riuscire a mangiare gratis a Terra Madre Salone del gusto 2018 Ecco come riuscire a mangiare gratis a Terra Madre Salone del gusto ... : 58mila metri quadrati, la stessa grandezza di 8 campi da calcio, dedicati al miglior cibo proveniente dall'Italia e dal mondo. Ma è possibile entrare e mangiare gratis? Ci abbiamo provato e ci siamo riusciti. Ecco come è andata Di Ugo Leo

Trenitalia per Genova - "Official Carrier" del Salone Nautico "Invita" alla visita con agevolazioni : Genova riparte anche da uno dei suoi più significativi simboli, il Salone Nautico. E Trenitalia è Official Carrier della 58a edizione della manifestazione internazionale più rappresentativa del ...

Salone del Gusto - la sfida ai fornelli tra Appendino e il presidente Iren Peveraro : Gara ai fornelli tra Chiara Appendino e Paolo Peveraro, presidente di Iren. I due si sono sfidati nell'ambito del Salone del Gusto, che ha aperto i battenti al Lingotto di Torino. Dopo l'assaggio del ...

Terra Madre Salone del Gusto : “L’etichetta deve raccontare il prezzo delle materie prime” : Uno strumento per rendere più consapevoli i consumatori, aumentare la trasparenza delle filiere, valorizzare imprese agricole etiche e socialmente responsabili e contrastare le politiche aggressive della grande distribuzione organizzata nei confronti dell’agricoltura di piccola scala. Queste sono, in sintesi, le finalità della proposta del prezzo origine consegnata da Slow Food al ministro per le Politiche agricole alimentari, forestali e del ...

Un pezzo di Costiera al Salone del Gusto di Torino per Slow Food Italia : Terra Madre, il Salone del Gusto è tra le manifestazioni sul cibo più importanti al mondo, che unisce i produttori di piccola scala dell'intero pianeta, che quotidianamente portano avanti i valori ...

Nautica : al via la 58ª edizione del Salone a Genova : Prende il via oggi, giovedì 20 settembre, la 58ª edizione del Salone Nautico Internazionale, a Genova fino al 25 settembre. Stamattina è previsto l’arrivo dei rappresentanti delle autorità accolte dal presidente di Ucina Confindustria Nautica, Carla Demaria, che presenzieranno alla tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, in programma alle ore 10,30 presso la Terrazza del Padiglione B. Seguirà, alle ore 11, il convegno inaugurale ‘I ...