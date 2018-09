Rugby | Guinness Pro 14 2018-2019 | arriva la seconda sconfitta per le Zebre | i Dragons

Rugby – Guinness PRO14 : seconda trasferta per le Zebre - domani i bianconeri in Galles per affrontare i Dragons : La gara di Newport metterà di fronte due formazioni inserite in due gironi diversi che si sfideranno una sola volta in stagione Le Zebre sono pronte per affrontare la seconda trasferta della stagione: nel 4° turno del Guinness PRO14 i bianconeri scenderanno in campo domani sera alle 18.15 italiane in Galles per affrontare i Dragons. La gara di Newport metterà di fronte due formazioni inserite in due gironi diversi che si sfideranno una ...

Rugby - Guinness Pro 14 2019 : terzo appuntamento per le Zebre che ospitano il Cardiff Blues : terzo appuntamento stagionale per quanto riguarda il Guinness Pro 14 2018-2019, sabato casalingo e in prima serata per quanto riguarda le Zebre che allo Stadio Sergio Lanfranchi ospitano i gallesi del Cardiff Blues nel match in programma alle 20.35. Sfida già importante per la banda di Michael Bradley che deve riscattare la sconfitta subita settimana scorsa a Connacht. Inizio di stagione comunque incoraggiante per la franchigia tricolore, che ...

Rugby – Guinness PRO14 : prima trasferta per le Zebre - quattro cambi nella formazione titolare : I bianconeri affronteranno gli irlandesi del Connacht allo Sportsground di Galway nel secondo turno del torneo celtico Le Zebre sono partite stamane da Parma verso l’Irlanda dove domani si terrà la prima trasferta stagionale ufficiale del Guinness PRO14. I bianconeri affronteranno gli irlandesi del Connacht allo Sportsground di Galway nel secondo turno del torneo celtico. Entrambe le squadre sono inserite nel girone A e si affronteranno ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : magia di Treviso - demoliti i Dragons in Galles! Due mete di Zanni : Treviso inizia il Pro 14 di Rugby nel miglior modo possibile espugnando il campo dei Dragons con il punteggio di 21-17. Meraviglioso successo del Benetton nella tana dei gallesi (si gioca al Rodney Parade di Newport), surclassati dai Leoni che si sono resi protagonisti di una prestazione davvero meravigliosa, la via ideale per incominciare una nuova avventura nel prestigioso torneo. I ragazzi di coach Kieran Crowley hanno dominato la scena in ...

Rugby – Guinness Pro14 : esordio positivo per le Zebre a Parma : Le Zebre trovano vittoria e cinque punti all’esordio a Parma contro i Southern Kings Le Zebre ripartono da dove hanno lasciato il Guinness Pro14, con una vittoria contro i sudafricani Southern Kings superati al Lanfranchi per 32-16 nel primo turno della stagione 2018/19. Col successo arrivano anche i cinque punti per la franchgia federale capace di segnare la quarta meta all’ultimo assalto dopo una gara sempre avanti nel punteggio. ...

Rugby – Guinness PRO14 - DAZN trasmetterà tutte le partite della competizione : DAZN trasmetterà in diretta e on-demand tutte le partite di regular season delle due franchigie italiane, oltre ai playoff, alle semifinali e alla finale Scatterà venerdì 31 agostosu DAZN la sfida ai campioni del Leinster per il titolo 2018-19 del Guinness PRO14, la competizione transnazionale di Rugby a 15 per club che vede coinvolte le federazioni di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica. La piattaforma di streaming trasmetterà, in ...

Rugby - Guinness Pro14 – Zebre verso l’esordio : i convocati per la sfida contro i Southern Kings : Scelte le Zebre per l’esordio nel Guinness Pro14 di domani a Parma contro i sudafricani Southern Kings A distanza di quattro mesi dall’ultima gara ufficiale lo Zebre Rugby Club è pronto a tornare in campo domani nel turno inaugurale della nuova stagione del Guinness Pro14. Allo Stadio Lanfranchi di Parma i bianconeri ospiteranno i sudafricani Southern Kings affrontati una sola volta nella loro storia, nel successo di Port Elizabeth ...

Rugby – Guinness PRO14 - ufficiale l’anticipo del match tra Zebre e Southern Kings : La gara tra Zebre e Southern Kings è stata anticipata a venerdì 31 agosto per motivi televisivi Il Guinness PRO14 ha ufficializzato l’anticipo della gara d’esordio della stagione agonistica 2018/19 dello Zebre Rugby Club contro i sudafricani Southern Kings che sarà venerdì 31 Agosto 2018 alle 20.35 allo Stadio Lanfranchi di Parma. La sfida del primo turno del torneo –in precedenza annunciata per sabato 1 Settembre alla stessa ora- è stata ...

Rugby – Guinness PRO14 - accordo triennale con DAZN : in diretta tutte le partite di Zebre e Benetton : L’accordo triennale permetterà ai tifosi di Benetton Rugby e Zebre Rugby Club di assistere a un numero senza precedenti di partite del torneo Gli appassionati italiani di Rugby potranno contare su una copertura senza precedenti del Guinness PRO14 dopo che DAZN si è aggiudicata i diritti per la messa in onda di tutti gli incontri del torneo transcontinentale. L’accordo triennale permetterà ai tifosi di Benetton Rugby e Zebre Rugby Club di ...