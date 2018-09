Rugby – Campionato TOP12 | Patarò in testa alla classifica dopo due giornate | Padova segue

Rugby - il programma della seconda giornata del Campionato Italiano TOP12 : Il match clou di giornata andrà in scena a Padova dove i padroni di casa dell’Argos Petrarca affronteranno il FEMI-CZ seconda giornata di Campionato, tutta in programma domani alle ore 16, per il TOP12 che già all’esordio nello scorso weekend ha fornito spunti interessanti. Il match clou di giornata andrà in scena a Padova dove i padroni di casa dell’Argos Petrarca, Campioni d’Italia in carica e reduci dalla vittoria contro il Valsugana, ...

Rugby - slitta di una settimana la settima giornata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile : Lo spostamento è dovuto alla possibilità da parte della Nazionale Femminile di ospitare un ulteriore test match interNazionale nel corso della stagione 2018/19 La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha comunicato lo slittamento della settima giornata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile dal 25 novembre al 2 dicembre, data quest’ultima inizialmente prevista come giornata di recupero. Restano, dunque, invariate le date ...

Rugby - cominciato il Campionato Italiano TOP12 : ecco tutti i risultati della prima giornata : Tutte le squadra candidate alla vittoria del titolo hanno vinto le proprie rispettive partite, regalando emozioni in questa prima giornata L’edizione numero ottantanove del Campionato Italiano TOP12, la massima competizione nazionale di Rugby, ha aperto oggi la caccia al tricolore con la prima giornata che, da subito, pare aver determinato alcuni importanti equilibri. Tutte a segno infatti le squadre più accreditate, con i Campioni in ...

Rugby - domani scatta l’89ª edizione del Campionato Italiano TOP12 : ecco il programma completo : Tutto il programma dell’ottantanovesima edizione del Campionato Italiano TOP12, la massima competizione rugbistica nazionale Prenderà il via domani alle ore 16 l’ottantanovesima edizione del Campionato Italiano TOP12, la massima competizione rugbistica nazionale. Per il turno inaugurale della manifestazione, nel nuovo formato a dodici squadre e sotto la nuova denominazione, vedrà i Campioni d’Italia in carica dell’Argos Petrarca ...

Rugby – Top12 : il campionato tutto in diretta - ecco come e dove seguirlo : Top12, il massimo campionato tutto in diretta sui canali FIR Facebook, Youtube, app ufficiale per la messa in onda Il campionato Italiano Top12 approda per la Stagione Sportiva 2018/2019 sulle piattaforme di comunicazione istituzionali della FIR. Il massimo torneo domestico nazionale, la cui produzione è stata affidata – sentito il parere delle Società partecipanti – alla M-Three Satcom , divisione broadcast di Giglio Group SpA – sarà ...

Rugby - il campionato completa la svolta social : Da un lato il disinteresse delle tv , generaliste e non, con particolare nota di demerito al servizio pubblico di Raisport, per tutti gli sport di minore popolarità, dall'altro la convinzione di poter raggiungere direttamente uno zoccolo duro di

Rugby - sabato scatta l’edizione numero 89 del Campionato Italiano : Cambia la denominazione del torneo che, da questa stagione, si chiamerà TOP 12 come riferito in conferenza dal presidente Gavazzi Prenderà il via sabato 15 settembre l’ottantanovesima edizione del massimo Campionato Italiano di Rugby. La prima stagione del TOP 12, denominazione assunta dalla principale competizione domestica FIR, è stata presentata nella mattinata odierna presso l’NHOW Milano alla presenza del Presidente della Federazione ...

Rugby - definito il calendario del Campionato Italiano di serie B 2018/2019 : si parte il 14 ottobre : Il Campionato Italiano di serie B di Rugby inizierà il 14 ottobre, definito il calendario dei quattro gironi La Commissione Organizzatrice Gare ha definito il calendario del Campionato Italiano di serie B 2018/19 al via il prossimo 14 ottobre. Quattro le promozioni in palio in serie A. In luogo dell’Amatori Rugby Alghero, ripescato in serie A, sulla base dei regolamenti vigenti la FIR ha disposto il ripescaggio della Società Rugby Varese ...

Rugby – Serie A femminile : il calendario ufficiale del campionato 2018-19 : Serie A femminile: ufficializzato il calendario del campionato 2018/19 La Commissione Organizzatrice Gare ha definito il calendario del campionato Italiano di Serie A femminile 2018/19 al via il prossimo 7 ottobre. Venti squadre si contenderanno il Titolo di Campione d’Italia. Suddivise su base territoriale in due gironi da dieci squadre ciascuno, le venti formazioni si affronteranno con girone all’italiana e partite di andata e ritorno ...

Rugby – Campionato Italiano di Serie A 2018/19 : ripescata la Amatori Alghero - dopo il forfait de L’Aquila Rugby Club : dopo il forfait de L’Aquila Rugby Club, la Federazione Italiana Rugby ha ripescato la Società Amatori Alghero La Federazione Italiana Rugby ha preso atto del comunicato con cui, ieri pomeriggio, la Società L’Aquila Rugby Club ha annunciato la propria mancata partecipazione al Campionato Italiano di Serie A 2018/19. Sulla base dei regolamenti vigenti, FIR ha disposto il ripescaggio della Società Amatori Alghero – sentita la ...

Rugby – Il Benetton sfida i Worcester Warriors : i convocati per la prima del pre-campionato : Benetton Rugby vs Worcester Warriors: scelti i 28 leoni biancoverdi per la sfida di domani Domani sera ore 20.30 allo Stadio Monigo si aprirà il pre-campionato del Benetton Rugby con la prima delle tre amichevoli estive. I Leoni esordiranno sfidando gli inglesi dei Worcester Warriors guidati da Rory Duncan, ex head coach dei Cheetahs. La gara sarà divisa in 4 tempi ciascuno da 20 minuti e verrà diretta dalla terna arbitrale tutta italiana ...

Rugby - la Fir introduce il protocollo per i traumi cranici in tutte le partite del massimo campionato : Introdotto nella Top12 il protocollo per i traumi cranici, ci saranno controlli in tutte le 137 partite del massimo campionato di Rugby italiano Il Consiglio Federale di FIR, riunito venerdì scorso a Bologna, ha accolto favorevolmente la proposta avanzata dalla Commissione Tecnica Federale e dalla Commissione Medica Federale deliberando l’implementazione del protocollo per la verifica dei traumi cranici in tutte le partite di stagione ...