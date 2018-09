ROMINA POWER Foto | sorprese in arrivo a Domenica In? Puntata difficile per Mara Venier

ROMINA POWER / Foto - l'impronta del bikini nel telo da spiaggia : critiche e ironia del web : ROMINA POWER pubblica una Foto in cui appare l'impronta del suo bikini bagnato in un telo da spiaggia. È una traccia di sudore? Il web tra critiche e molta ironia...(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 08:54:00 GMT)

Lo strano bikini di ROMINA Power : "Impronta". Romina Power è attivissima anche sui social network, dove allieta i suoi fan - su Instagram sono oltre 100mila - con scatti di vita quotidiana.L"ultimo di questi è simpatico e, per così dire, misterioso. Già, perché l"ex moglie di Al Bano Carrisi ha pubblicato su Instagram una foto mentre si rilassa al mare, in una spiaggia della Puglia, dove si trova per impegni lavorativi.Ma nello scatto non appare, ecco. Cioè? Beh, in foto fa ...

ROMINA POWER sarà di nuovo a Domenica in - Al Bano ospite alla terza puntata : Dopo il buon successo della prima puntata di Domenica in, andata in onda il 16 settembre, e che ha visto il ritorno alla conduzione di Mara Venier, Romina Power fara' di nuovo ritorno negli studi Fabrizio Frizzi, dove si svolge la trasmissione. Si preannuncia, dunque, un'altra super puntata per il contenitore del dì di festa in onda su Rai 1 [VIDEO] che la scorsa settimana è tornata a battere negli ascolti Domenica Live di Barbara D'Urso dopo un ...

ROMINA POWER sarà di nuovo a Domenica in - Al Bano ospite alla terza puntata : Dopo il buon successo della prima puntata di Domenica in, andata in onda il 16 settembre, e che ha visto il ritorno alla conduzione di Mara Venier, Romina Power farà di nuovo ritorno negli studi Fabrizio Frizzi, dove si svolge la trasmissione. Si preannuncia, dunque, un'altra super puntata per il contenitore del dì di festa in onda su Rai 1 che la scorsa settimana è tornata a battere negli ascolti Domenica Live di Barbara D'Urso dopo un paio di ...

Domenica In - anticipazioni : ROMINA POWER torna da Mara Venier : Romina Power ritorna da Mara Venier a Domenica In Reduce da una prima puntata di grande successo in termini di ascolti e contenuti, Mara Venier ritorna il 23 settembre con Domenica In. Tra gli ospiti ci sarà un ritorno molto gradito: Romina Power. Uno degli interventi più seguiti nella scorsa puntata è stato proprio quello della cantante. Ovviamente ha anche parlato del suo rapporto con Al Bano Carrisi. La Power porta da sempre dentro sè se il ...

“Ammazzato”. ROMINA POWER - strazio in diretta : la confessione sconvolgente : Domenica 16 settembre 2018 è andata in onda la prima puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. Dopo il flop delle sorelle Parodi, Mara ha sbancato ed è anche riuscita a battere la sua rivale Barbara D’Urso. Sì, l’ha battuta. E di certo non se lo aspettava. E di certo non se lo aspettava neanche la D’Urso che da anni detiene il primato della domenica televisiva. Tra gli ospiti di Domenica In c’era anche Romina Power che si è concessa ...

La tv che non può fare a meno della saga Al Bano-ROMINA Power-Loredana Lecciso : Cosa ne sarebbe della televisione italiana senza la saga Al Bano-Romina Power-Loredana Lecciso? È la domanda che, con un sentimento misto di rassegnazione e cinismo, ci poniamo a maggior ragione in questo inizio di stagione fortemente segnato dalle vicende famigliari del cantante pugliese che, intanto, si tiene impegnato nell'annuncio reiterato e nelle puntuali smentite del suo ritiro dalle scene.Domenica in, Domenica live, Storie ...

ROMINA POWER - lo strazio a Domenica In sulla morte di suo padre : 'Ucciso da Hollywood' : Romina Power porta da sempre dentro di sé il dolore di non aver mai conosciuto bene suo padre, l'attore Tyrone Power . Intervistata a Domenica In da Mara Venier , Romina ha spiegato: 'Ero in collegio ...

ROMINA POWER rivela : "Hollywood ha ucciso mio padre" : Romina Power nella lunga intervista rilasciata a Domenica In a Mara Venier ha parlato anche di un lato nascosto della sua vita privata: la sua famiglia. Il rapporto con i genitori e quel dolore ...

Domenica In - ROMINA POWER e la pugnalata ad Albano Carrisi : 'C'è un'interferenza...' : Quando si tratta di Romina Power non si può di certo non parlare del suo rapporto con Albano Carrisi . Durante la prima puntata di Domenica In andata in onda ieri, Domenica 16 settembre, la padrona di ...

ROMINA POWER a "Domenica In" : «Tutti mi vogliono e nessuno mi prende. Al Bano? Deve lavorare per mantenere tutta la famiglia» : Romina Power sceglie "Domenica In" e l'amica Mara Venier per raccontarsi. Se da sempre Loredana Lecciso preferisce la concorrenza e si affida a "Domenica Live" di Barbara...

Mara Venier e ROMINA POWER pungono Al Bano : "Fa un figlio dietro l'altro" : Ieri pomeriggio Romina Power è stata ospite dela nuova Domenica In di Mara Venier. La cantante ha parlato del suo ritorno al mondo della musica, del suo rapporto con Al Bano e questa esigenza di ...

Romina Carrisi - la 'sconcertante' rivelazione : come la chiamano in famiglia Al Bano - ROMINA POWER e la Lecciso : come chiamano in famiglia Romina Carrisi Junior ? Loredana Lecciso , ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live , si è lasciata sfuggire una indiscrezione forse nota solo agli aficionados del gossip ...

“Il vero motivo”. Lo dice solo adesso - ROMINA POWER : perché è tornata (a cantare) con Al Bano Carrisi : Una chiacchierata fiume, come poche volte ha fatto nella sua vita in un salotto televisivo. Romina Power a Domenica In, ospite di Mara Venier, si è raccontata a cuore aperto. Lo ha fatto partendo dagli ultimi lieti eventi della sua vita come la nascita del nipotino Kay, il figlio di Cristel Carrisi nato a Zagabria qualche mese fa: “Avevo ansia di vederlo e sono arrivata 3 settimane prima che nascesse, lo aspettavo, adoro essere nonna ...