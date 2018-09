Roma Scuole sicure | contrasto a spaccio stupefacenti

Sos scuole - a Roma otto istituti su dieci non sono a norma : A Roma e nel Lazio si torna tra i banchi di scuola. Ma il suono della campanella già si trasforma in allarme. Secondo i dati diffusi dal Codacons, infatti, più dell'80 per cento delle scuole di Roma e provincia non dispone delle certificazioni antisismiche. Anche quello di agibilità manca nell'83,1 per cento delle strutture, mentre il 77,4 per cento delle scuole non dispone del certificato di collaudo statico. Insomma, secondo Mario Rusconi, ...

Roma : progetto ‘Scuole Sicure’ contro spaccio droga : Roma – Il Campidoglio ha presentato il progetto “Scuole Sicure” per accedere ai fondi messi a disposizione dal varato dal ministero dell’Interno e destinate alle attivita’ di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli edifici scolastici. Roma Capitale e’ beneficiaria di un finanziamento di oltre 724mila euro. In base alle indicazioni ricevute dai Municipi e dai gruppi ...

Roma Capitale - Scuole d'Arte e dei Mestieri : partono i primi corsi dell'anno formativo 2018/2019 : Il nuovo ciclo di lezioni - distribuite a seconda della materia fra la Scuola Scienza e Tecnica, la Scuola Ettore Rolli, la Scuola Arti Ornamentali e la Scuola Nicola Zabaglia - spazia dalla ...

Scuole - Tullia Bevilacqua - Ugl Emilia-Romagna - : 'manutenzione inadeguata in Italia per 1 scuola su 4. Quanti sono gli edifici non a norma ... : L'ingegneria sismica è una scienza piuttosto recente, e allora si sapeva molto meno di quanto si sa oggi. Le leggi attuali sono molto più avanzate, con criteri di progettazione diversi e una maggiore ...

Roma - Virginia Raggi gran colpo per avere fondi Extra per Scuole e Buche. : Raggi in pressing su Tria per una manovra bis a settembre, lo scrive il Messaggero L’asse tra il Campidoglio pentastellato e il governo gialloverde potrebbe portare nel forziere della giunta di Virginia Raggi altri 180 milioni di euro. La sindaca è in pressing da settimane, il rapporto con l’esecutivo Conte è buono, ma per allargare i cordoni della borsa comunale serve un ultimo avallo da parte del Ministero delle Finanze guidato da Giovanni ...

Roma : aperte iscrizioni per corsi ‘Scuole d’Arte e dei Mestieri’ : Roma – A partire dal prossimo 3 settembre, fino a esaurimento posti, sara’ possibile presentare domanda d’iscrizione ai corsi formativi delle quattro Scuole d’Arte e dei Mestieri di RomaCapitale. Questo il secondo termine – dopo la scadenza dello scorso 19 luglio – per accedere alle lezioni base, avanzate e di perfezionamento, programmate per l’anno formativo 2018/2019. Le iscrizioni ai corsi base sono ...

La Regione si farà carico delle scuole di Romans e Remanzacco : "La Regione si prenderà carico dei canoni di locazione che i comuni di Romans e Remanzacco pagheranno all' Inail , per le scuole. Non c'è stato nessun passo indietro". A dirlo sono i consiglieri ...