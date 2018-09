Salvini attacca Raggi : «Ha deluso - Roma è sporca e girare in auto è un rally» : «Dalla Raggi i Romani si aspettavano di più, girare a Roma in auto è un rally». L'attacco alla sindaca M5S non arriva dal Pd ma dall'alleato di governo Matteo...

Roma - Salvini : "I Romani si aspettavano di più da Raggi - in auto è un rally" : Il ministro dell'Interno nel corso dell'intervento a Autreju 2018, la festa politica organizzata nella Capitale da Fdi

Migranti - scontro Roma-Berlino sui respingimenti. Seehofer : “L’accordo con Salvini è preso” : Il Viminale ha fatto sapere che al momento non c'è nessuna firma dell'Italia sui Migranti secondari. Ma dalla Germania insistono che l'accordo politico è stato già preso e mancherebbero solo passaggi 'tecnici'. I ministri degli Interni Salvini e Seehofer ne parleranno oggi a Vienna alla Conferenza su sicurezza e migrazione.Continua a leggere

Roma - fantoccio impiccato davanti sede Pd/ Ultime notizie - Foschi “Salvini punisca fascisti - non i magistrati” : Roma, fantoccio impiccato davanti a sede Pd sezione Ponte Milvio: Ultime notizie, indaga la Digos. Foschi, "Salvini punisca i fascisti, non i magistrati". Le prime reazioni dei dem(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 11:32:00 GMT)

Intesa Berlino-Roma su tavolo Salvini : ANSA, - BERLINO, 10 SET - Manca solo l'approvazione finale di Matteo Salvini all'accordo con la Germania sul respingimento dei migranti: lo ha detto il ministro dell'interno tedesco, Horst Seehofer, ...

Martina : 100 giorni di governo con fatti zero e danni tanti. Salvini nega la retRomarcia sulla giustizia : Dalla Festa dell'Unità a Ravenna il segretario Pd duro con il governo e con il capo del Viminale che a sua volta smentisce Di Maio: 'decido con la mia testa' -

Salvini e il retRomarcia sui giudici : “Telefonata con Di Maio? No - ho sentito solo Conte. Decido sempre di testa mia” : Nessuna telefonata da Luigi Di Maio e nessun attacco alla magistratura. Lo afferma nella trasmissione “L’ndignato speciale”, su Rtl 102,5, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. “Non c’è mai stata nessuna telefonata” – spiega il leader della Lega – “io sono giornalista professionista in aspettativa, ho fatto questo lavoro per la carta stampata e per la radio per anni. E quando c’erano i retroscena anonimi, erano una bufala. ...

Circolare Salvini - a Roma primo sgombero nello stabile occupato a Via Raffaele Costi a Tor Cervara - Guarda il Video Foto : Al via questa mattina dalle prime luci dell?alba, il piano degli sgomberi decisi dal Viminale per gli edifici occupati illegalmente nella capitale. Le operazioni di bonifica sono iniziate da...

La polizia 'ferma' a Roma 16 migranti della Diciotti. Salvini 'Altro che poverini'. Ora rilasciati : Sono stati i rilasciati i 17 migranti prelevati stamattina da agenti della Digos, a Roma. Sbarcati dalla nave Diciotti e allontanatisi dal centro di Rocca di Papa nei giorni scorsi, erano in fila per ...

