Roma Disabilità gravissime | contributo aggiuntivo per una vita indipendente

Municipio 3. Assessore Romano : ”Garantire il trasporto degli alunni con disabilità”. : Nel Terzo Municipio, l’assessora al sociale Concetta Romano e la presidente di commissione Sara Alonzi scrivono alle famiglie: “Disagi per gli alunni disabili, il trasporto di ritorno a casa non è garantito durante l’orario provvisorio.” “In questi giorni che le Scuole ripartono con il nuovo Anno Scolastico, rivolgiamo un augurio a tutti i ragazzi , alle famiglie, ai dirigenti scolastici, al corpo docente, a tutto ...

Venuto : a Roma 21 linee bus adibite a trasporto persone con disabilità : Roma – “A Roma sono attualmente in esercizio 21 linee dedicate al trasporto di persone con disabilita’ motorie e il servizio viene effettuato con bus dotati di pedana. È quanto avevamo annunciato e stiamo rispettando l’impegno”. Cosi’ il disabily manager del Comune di Roma, Andrea Venuto, sulla sua pagina Facebook. “Noi le promesse le manteniamo e non facciamo ‘bluff’- aggiunge- al contrario ...

Ravenna - realizzato il primo stabilimento balneare in Emilia-Romagna interamente per persone con disabilità : Il sogno di Dario Alvisi, 44enne di Faenza malato di Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e recentemente scomparso, diventa una realtà. Oggi 30 luglio alle ore 19 la moglie di Alvisi, Debora Donati, come presidente dell’associazione Insieme a te inaugurerà il primo stabilimento balneare in Emilia-Romagna dedicato interamente alle persone con disabilità a Punta Marina Terme di Ravenna. Alvisi e Donati hanno voluto realizzare il progetto per ...