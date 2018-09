Roma | Di Francesco manda stoccate | “Kluivert in tribuna? Un segnale”

Bologna-Roma - parla Di Francesco : la conferenza stampa LIVE : LIVE 13:35 22 set Pastore è pronto per domani? È disponibile ma non so ancora se giocherà domani. 13:35 22 set Che partita si aspetta domani? Credo sia una partita insidiosa contro una squadra ...

Roma - Perotti difende l’operato del tecnico : “non date colpe a Di Francesco” : Di Francesco difeso da uno dei calciatori più rappresentativi, in questa crisi Romanista non bisogna dare colpe al tecnico a detta di Perotti “È facile dare le colpe ai tecnici o cacciare l’allenatore, non si mandano mai via 25 giocatori ma non è giusto. L’anno scorso eravamo quasi tutti noi e siamo arrivati in semifinale di Champions League, non è possibile che adesso siamo la peggiore squadra quando eravamo considerati ...

Roma - Perotti : “crisi? Non è colpa di mister Di Francesco” : Il deludente avvio di stagione della Roma ha già dato il via ai processi nella Capitale così come alla caccia al colpevole, ma secondo Diego Perotti il dito non va puntato contro Eusebio Di Francesco. “Si sa, nel calcio la soluzione più facile è sempre dare la colpa all’allenatore o cacciarlo via perché non si possono mandare via 25-30 giocatori, ma non è giusto – spiega l’argentino a Sky Sport24 -. Qualcuno è ...

Roma - Perotti soccorre Di Francesco : 'Troppo facile dare la colpa a lui' : Nella Roma che proverà a uscire dal Dall'Ara di Bologna con tre punti potrebbe esserci lui da titolare nel ruolo di esterno sinistro , Ecco le sue parole a Sky Sport . 'Sicuramente ci aspettavamo di ...

RomaNZO CRIMINALE/ Su Iris il film con Pierfrancesco Favino (oggi - 21 settembre 2018) : ROMANZO CRIMINALE, il film in onda su Iris oggi, venerdì 21 settembre 2018. Nel cast: Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino, alla regia Michele Placido. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:49:00 GMT)

Roma - Di Francesco recupera Pastore e Perotti : ecco le possibili novità per domenica [FOTO] : 1/8 Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse LaP ...

Roma - il day after è nero. Monchi e Di Francesco finiscono sulla graticola : Il d.s. giallorosso,Monchi. Ansa Uno sperava in un compleanno diverso, l'altro di non essere messo sotto accusa dopo appena un mese di stagione. Stamattina Roma - sponda giallorossa - si è svegliata ...

Roma - il deputato Giachetti deluso dalla squadra di Di Francesco : indicazioni anche sullo stadio : Roberto Giachetti, deputato del PD, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul caos nel PD. “Uno si domanda perché farsi del male così aggratis –ha affermato Giachetti-. La situazione è quella che è, il nostro meraviglioso popolo ci chiede di reagire, di dare un segnale di ripresa e noi ...

Ilary Blasi e Francesco Totti come Chiara Ferragni e Fedez? La replica della Romana : “il nostro matrimonio diverso dal loro” : Ilary Blasi torna a parlare delle sue nozze con Francesco Totti, la splendida moglie dell’ex calciatore non si paragona ai Ferragnez Dopo tanti anni d’amore, Ilary Blasi ripercorre uno dei giorni più belli con Francesco Totti: il loro matrimonio. Alla rivista ‘Chi’, la presentatrice della prossima edizione del Grande Fratello Vip, confessa come si senta di gran lunga diversa dai Ferragnez. “Le nozze tra la ...

Roma - Di Francesco : "Real ha meritato - ma noi abbiamo avuto poca qualità" : "Ha vinto la squadra che ha meritato, siamo stati poco qualitativi, siamo mancati nelle scelte finali, dobbiamo lavorare e migliorare". Eusebio Di Francesco esamina lucidamente la sconfitta del ...

Real Madrid-Roma - Di Francesco si fa autogol : “la gioventù non permette a tutti di fare le scelte giuste” : L’allenatore giallorosso bacchetta i propri giocatori per gli errori di gioventù, ma è proprio Di Francesco ad aver osato troppo al cospetto del Real Madrid Prima fa le proprie scelte, poi se le rimangia. Eusebio Di Francesco non esce benissimo dal match di Madrid, e non solo per il risultato maturato al Bernabeu. Fabio Rossi/LaPresse Il 3-0 per il Real non rappresenta l’unica nota stonata, dal momento che anche il modo di ...

Troppo Real per una modesta Roma - Di Francesco primo imputato per una serata da incubo : Roma rimandata al Bernabeu, il Real Madrid domina in lungo e in largo stendendo i giallorossi 3-0 grazie ai gol di Isco, Bale e Mariano Diaz Troppo Real Madrid per una modesta Roma, Troppo divario tecnico tra due formazioni che navigano su due lunghezze d’onda differenti. I blancos fanno quello che vogliono al Bernabeu, annichilendo la formazione di Eusebio Di Francesco, da cui ci si sarebbe aspettato molto di più dopo la semifinale ...

Real-Roma - Di Francesco pensa al 19enne Zaniolo tra i titolari : Roma, 19 set., askanews, - Una 'prima' affascinante almeno quanto difficile per la Roma di Eusebio Di Francesco che inizierà la fase a giorni della Champions League 2018/2019 al Santiago Bernabeu di ...

Real Madrid-Roma - la probabile formazione dei giallorossi : quante novità per Di Francesco : Esordio complicato per la Roma nella fase a gironi di Champions League, i giallorossi affronteranno il Real Madrid al Bernabeu con molte novità di formazione Sarà il Santiago Bernabeu il teatro dell’esordio della Roma nella nuova edizione di Champions League, i giallorossi infatti affronteranno i campioni in carica del Real Madrid, squadra molto diversa da quella che ha alzato il trofeo nella notte di Kiev. Luciano Rossi/Lapresse La ...