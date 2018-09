Roma | all' ospedale Sant' Andrea il primo trapianto di faccia in Italia

All'ospedale Sant'Andrea di Roma il primo trapianto di faccia in Italia : Il ringraziamento alla famiglia di una donatrice, una ragazza di 21 anni. Il suo volto "vivrà" sulla faccia di una 49enne...

Salvini attacca Raggi : «Ha deluso Roma sporca - in auto è rally» : 'Dalla Raggi i Romani si aspettavano di più, girare a Roma in auto è un rally'. L'attacco alla sindaca M5S non arriva dal Pd ma dall'alleato di governo Matteo Salvini. Ospite della festa Atreju 2018 , ...

Milan - Umberto Gandini verso il ritorno : pronto a dare l’addio alla Roma : Umberto Gandini lascerà la Roma per accasarsi nuovamente al Milan, si occuperà dei rapporti con l’UEFA Umberto Gandini è pronto al ritorno al Milan. Il dirigente sta per rescindere il proprio contratto con la Roma per tornare in rossonero. Secondo quanto rivelato dalla ‘rosea’, Gandini si occuperà dei rapporti del club meneghino con l’UEFA, sopratutto in chiave Fair Play finanziario. La trattativa tra Gandini ed il ...

Cinghiali - Coldiretti Roma : stop all’invasione - a rischio aziende e cittadini : “L’incremento incontrollato dei Cinghiali, ormai oltre un milione in Italia, oltre a devastare il lavoro degli agricoltori, con coltivazione distrutte e animali allevati uccisi, mette drammaticamente in pericolo anche la sicurezza dei cittadini“: lo riporta Coldiretti Roma in una nota. “Gli incidenti stradali provocati dagli ungulati sono in aumento, così come gli attacchi alle persone, mentre le segnalazioni dei ...

Roma - incendio all'Umberto I : Un incendio è divampato nella notte , intorno alle 4.10, in un ripostiglio al piano terra del Reparto di Chirurgia III del Policlinico Umberto I d Roma . I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto ...

Romagnano ricorda Michela Galli - storica commessa

Taste of Roma 2018 all’Auditorium Parco della Musica : Dal 20 -al 23 settembre ai Giardini Pensili Auditorium Parco della Musica INIZIA QUESTO WEEKEND NEL MODO PIU’ GOLOSO! Taste OF Roma, GIORNO #2 Hai mai pensato al cibo come forma d’arte? In questa edizione di Taste of Roma vivrai un viaggio attraverso le forme, i colori e le composizioni … del buon cibo. 18 ristoranti con piatti raffinati e succulenti dolci ti aspettano all’evento annuale che celebra l’alta cucina ...

