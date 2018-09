Rolando Maran se la prende col calendario

sport.virgilio

: Cagliari, Maran: 'Nel primo tempo noi superiori, ma non siamo riusciti a concretizzare': Intrattenutosi nella sala… - ParmaLiveTweet : Cagliari, Maran: 'Nel primo tempo noi superiori, ma non siamo riusciti a concretizzare': Intrattenutosi nella sala… - ParmaLiveTweet : Cagliari, Maran a Sky: 'Bene l'approccio, ma concesso troppo campo al Parma': Intervenuto ai microfoni di Sky dopo… -

(Di sabato 22 settembre 2018) Venti minuti di buon Cagliari, poi la mazzata del primo gol che ha scompaginato i piani, mettendo la gara in discesa per il Parma. Quindi, la grande ingenuità in avvio di ripresa, con quel contropiede ...