Rocco Casalino contro il Mef

Uno vale uno - tranne Rocco Casalino : La meritocrazia si paga cara. Soprattutto se riguarda Rocco Casalino. I tagli alla casta? Un mantra che vale per gli altri. E che smette di valere quando l'anticasta sale al potere. Perché, al netto delle giustificazioni che il portavoce del premier ha sciorinato in merito ai 169mila euro lordi all'anno che incassa, c'è poco da fare: se per anni hai tuonato contro i privilegi, ci sarà sempre qualcuno che storcerà il naso quando sei tu stesso che ...

Rocco Casalino : Ho responsabilità enormi - lavoro 14 ore al giorno. I 170mila euro me li merito : Rocco Casalino: Ho responsabilità enormi, lavoro 14 ore al giorno. I 170mila euro me li merito Rocco Casalino replica alle polemiche relative allo stipendio percepito in qualità di portavoce di Palazzo Chigi: “Sono portavoce e capo ufficio stampa, dirigo una trentina di persone, sono reperibile giorno e notte, sette giorni su sette, lavoro 13-14 ore al giorno. Sempre. Ho responsabilità enormi, nelle mie mani c’è la comunicazione di Palazzo ...

Rocco Casalino : "Lavoro tanto - quei 6 mila euro netti al mese me li merito" : Lavoro tanto, guadagno tanto, merito tanto. Rocco Casalino reagisce alle polemiche sul suo compenso, rivelato dall'Espresso, parlando di "gioco sporco" in un'intervista al Corriere della Sera. "Sono portavoce e capo ufficio stampa, dirigo una trentina di persone, sono reperibile giorno e notte, sette giorni su sette, lavoro 13-14 ore al giorno. Sempre. Ho responsabilità enormi, nelle mie mani c'è la comunicazione di Palazzo Chigi" ...

Rocco Casalino - Gf nel passato - M5S nel presente e uno stipendio più alto di Conte : Rocco Casalino può essere considerato un pioniere della comunicazione. Era il 2000 e fu uno dei celeberrimi concorrenti della prima edizione del Grande Fratello, all'alba di quella che sarebbe stata un'epoca televisiva segnata dai reality show. Da personaggio televisivo sulla cresta dell'onda è riuscito a costruirsi una nuova vita da giornalista e, aderendo al 2011 al Movimento Cinque Stelle ne è diventato uno dei maggiori esponenti in ambito ...

