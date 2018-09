Risultati Serie B | Cosenza-Livorno 1-1 | Giannetti regala il primo punto a Lucarelli FOTO ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score : primo punto per il Livorno a Cosenza : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Si gioca la quarta giornata del campionato cadetto, il Cittadella è sempre in testa a punteggio pieno(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 19:50:00 GMT)

Serie B - Risultati quarta giornata : 17.08 Con il colpo a Crotone, il Verona resta solo in vetta.Dopo 3 vittorie,il Cittadella cade a La Spezia.Salgono al terzo posto Palermo (Perugia travolto) e Pescara,che piega il Foggia.Rimonta Lecce BENEVENTO-SALERNITANA (ven) 4-0 CARPI-BRESCIA 1-1 CROTONE-HELLAS VERONA 1-2 LECCE-VENEZIA 2-1 PALERMO-PERUGIA 4-1 PESCARA-FOGGIA 1-0 SPEZIA-CITTADELLA 1-0 COSENZA-LIVORNO ...

Serie B - 4^ giornata : ecco i Risultati delle 15 LIVE : Ieri, il rotondo 4-0 del Benevento sulla Salernitana a aperto la quarta giornata del campionato cadetto. Oggi, sono in programma sei partite alle 15, tra cui spiccano Crotone-Verona, match dal sapore di A, e Carpi-Brescia, che vede l’esordio di Corini sulla panchina delle Rondinelle. Carpi-Brescia 0-0 Crotone-Verona 0-0 Lecce-Venezia 0-0 Palermo-Perugia 0-0 Pescara-Foggia 0-0 Spezia-Cittadella 0-0L'articolo Serie B, 4^ giornata: ...

Risultati e classifica della quinta giornata di Serie A : Ieri il Sassuolo ha battuto nettamente l'Empoli, oggi tocca fra le altre alla Fiorentina e all'Inter The post Risultati e classifica della quinta giornata di Serie A appeared first on Il Post.

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score gironi A - B - C (2^ giornata) : Risultati Serie C: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei gironi A, B e C. Si gioca la seconda giornata di un torneo iniziato tra mille dubbi, polemiche e incertezze(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 06:19:00 GMT)

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (4^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Si gioca la quarta giornata del campionato cadetto, il Cittadella è sempre in testa a punteggio pieno(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 05:00:00 GMT)

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score degli anticipi (5^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi della 5^ giornata. Tre partite in programma oggi, sabato 22 settembre.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 04:55:00 GMT)

Risultati Serie C - il Rende non si ferma : grande successo contro il Catanzaro : Risultati Serie C – Ha preso il via la seconda giornata valida per il campionato di Serie C, importanti indicazioni per il proseguo del campionato, in particolar modo grande successo davanti al pubblico amico per il Rende, niente da fare per il Catanzaro che ha subito la beffa nel finale, rete all’85’ di Gigliotti. Il Rende sale a quota sei punti in classifica, il Catanzaro fermo a 3. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...