Risultati Bundesliga | solo un pareggio per il Borussia Dortmund

Bundesliga - Risultati e classifica della 3a giornata : Terza vittoria consecutiva per il Bayern Monaco. Bene il Borussia Dortmund, crisi nera per Schalke e Leverkusen

Bundesliga - 2a giornata : Risultati e classifica : Il Bayern Monaco supera 3-0 lo Stoccarda e resta in vetta con Wolfsburg, 3-1 al Bayer Leverkusen, ed Hertha Berlino, 2-0 sullo Schalke 04,

Bundesliga : il Bayern travolge lo Stoccarda - ma il Wolfsburg tiene il passo. I Risultati della seconda giornata : Tutto facile per il Bayern Monaco che, nella trasferta di Stoccarda, ha segnato tre reti, centrando la seconda vittoria consecutiva in due partite, dopo il successo all'esordio contro l'Hoffenheim,. ...

Bundesliga : vittorie per Wolsburg - Hoffenhim e Brema - ecco tutti i Risultati : risultati Bundesliga- Nella seconda giornata del campionato tedesco vittoria del Wolsburg a Leverkusen, dell’Hoffenhim in casa con il Friburgo. Vittoria al 96′ del Brema contro il Francoforte. Sfilza di pareggi per 1-1 per Augusta, Norimberga, Magonza e Borussia Monc.. Alle 18:30 sfida tra Stoccarda e Bayern Monaco. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Bundesliga: vittorie per Wolsburg, Hoffenhim e ...

Bundesliga - prima giornata : Risultati e classifica : Il Bayern Monaco, campione in carica, riparte con il 3-1 all'Hoffenheim. Bene anche i due Borussia: il Dortmund annichilisce 4-1 il Lipsia e il Monchengladbach si sbarazza del Leverkusen

Bundesliga - il Wolfsburg beffa lo Schalke 2-1 : Risultati e classifica della prima giornata : Buona la prima per il Wolfsburg che ha sconfitto lo Schalke 04 con una perla di Ginczek segnata al 94'. Non poteva esserci un inizio migliore per la squadra di Bruno Labbadia che ha esordito battendo ...