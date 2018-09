Rissa tra extracomunitari a Sassari | la Polizia indaga

Vasto - ancora polveriera immigrati megaRissa tra pakistani e africani : Un megaduello a colpi di bottiglie di vetro, sassi e sampietrini tra pakistani e africani. Queste le agghiaccianti scene che i residenti di via Bologna hanno ripreso nella serata di ieri dai loro ...

Barbara D'Urso travolta - la clamorosa Rissa a Pomeriggio 5 tra Lady Sallusti e Fabiana Britto : 'Le corna...' : Caos a Pomeriggio 5, Barbara D'Urso travolta dal fuoco incrociato di due gallette in studio, la brasiliana Fabiana Britto e Patrizia Groppelli, giornalista e attuale compagna di Alessandro Sallusti. È ...

Rissa tra albanesi con mazze da baseball - 5 gli arrestati : Chieti - I carabinieri della compagnia di Atessa (Chieti) hanno arrestato cinque albanesi accusati di Rissa e resistenza a pubblico ufficiale. La notte scorsa, a mezzanotte, in una piazza di Piazzano di Atessa, località Piana La Fara, si sono affrontati due gruppi picchiandosi selvaggiamente con bastoni e mazze da baseball. Immediato l'arrivo dei carabinieri, coordinati dal capitano Marco Ruffini, i quali hanno cercato di disperdere i ...

Torino - Rissa al monumentale tra due pensionati : piangevano sulla tomba della stessa donna : piangevano sulla tomba della stessa donna e per gelosia se le sono date di santa ragione. È finita in rissa tra due pensionati - uno di 75 anni e l'altro di 80 - che si sono ritrovati inginocchiati ...

Rissa tra Fabrizio Corona e un imprenditore - necessario l'intervento delle autorità : Fabrizio Corona è, ormai da molti anni, un personaggio controverso del mondo dello spettacolo del nostro paese, sia per la sua vita sentimentale, molto trafficata e particolare, ma soprattutto per le sue azioni anticonvenzionali e talvolta esagerate; inoltre come molti sapranno l'ex giornalista è stato recentemente scarcerato dopo aver scontato molti mesi di carcere a causa di attivita' illecite ai danni di altri personaggi pubblici. Poche ore ...

Rissa a bordo - aereo costretto a rientrare in aeroporto : Un velo decollato da Perth e diretto a Londra è stato costretto a rientrare in aeroporto dopo che un uomo ha causato una Rissa con altri passeggeri: ora rischia di dover pagare un risarcimento danni da 60 mila dollari.Continua a leggere

Passeggero provoca Rissa a bordo - volo rientra due ore dopo il decollo : Si è chiuso nel bagno subito dopo il decollo e lì è rimasto per oltre un'ora. Poi, quando ha deciso di uscire dalla toilette ha iniziato a urlare contro gli altri passeggeri. È successo a bordo di un volo della compagnia australiana Qantas, partito da Perth e diretto a Londra. Un uomo di 32anni ha quasi scatenato una rissa sul veivolo, costringendo il pilota a fare marcia indietro e tornare allo scalo di partenza."I membri dell'equipaggio, con ...

Notte di follia e violenza al Vasto : Rissa ed accoltellamento in strada : Ancora una Notte di follia e di violenza al Vasto dove, poco dopo la mezzaNotte, l'ennesima rissa è terminata con un accoltellamento. La vittima , da quanto si apprende dai residenti, è un ragazzo ...

Volano scarpe nella Rissa tra Nicki Minaj e Cardi B - video e foto dello scontro tra le rapper a una serata mondana : La rissa tra Nicki Minaj e Cardi B per qualcuno era solo questione di tempo: la rivalità tra le due rapper non è mai mancata, ma ora è sfociata in uno scontro fisico durante una serata mondana. Durante un evento di moda promosso da Harper's BAZAAR a New York lo scorso venerdì 7 settembre, le due voci più popolari dell'hip hop femminile sono venute alle mani. La rissa tra Nicki Minaj e Cardi B, che all'inizio della serata avevano ...

Azealia Banks festeggia la Rissa tra Nicki Minaj e Cardi B - il video più trash del giorno - - : La cosa più bella della rissa tra Cardi B e Nicki Minaj ? La live di Azealia Banks che festeggia per la notizia e ride come una pazza. Giuro che erano anni che non vedevo così tanto trash nel mondo puttanpop. Io così Azealia Banks reacts to Cardi B attacking Nicki Minaj & calls her "ghetto". pic.twitter.com/FyUvUgVYdA " Muse Buff , @MuseBuff, 8 settembre 2018 Cardi B e Nicki Minaj che se ...

TORINO - CARABINIERE ESTRAE TASER E INTERROMPE Rissa/ Altri risultati per la sperimentazione di Salvini : TASER a Catania, primo intervento dopo il debutto: bloccato extracomunitario accusato di molestare i passanti. Matteo Salvini esulta, il precedente a Milano.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 14:10:00 GMT)