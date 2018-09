Riforma pensioni | quota 100 possibile con la pace contributiva

Blastingnews

: Di grazia: se grillini e sovranisti non vogliono tagliare la spesa pubblica corrente, come pensano di trovare i s… - ricpuglisi : Di grazia: se grillini e sovranisti non vogliono tagliare la spesa pubblica corrente, come pensano di trovare i s… - Linkiesta : #Pensioni: Chiunque abbia meno di 50 anni dovrebbe scendere in piazza contro la riforma ipotizzata da #Salvini e… - Linkiesta : Chiunque abbia meno di 50 anni dovrebbe scendere in piazza contro la cinica e demagogica riforma delle pensioni ipo… -

(Di sabato 22 settembre 2018) Nella giornata di ieri c'è stato un importante vertice della Lega, durante il quale si è discusso anche della. L'obiettivo di Salvini non cambia,100 è lo strumento designato per il superamento della legge Fornero VIDEO. Al termine dell'incontro, una nota del Carroccio ha fatto riferimento alla misura previdenziale che potrebbe debuttare gia' dal prossimo anno, grazie a un elemento nuovo in ambito previdenziale: la. Un segnale inequivocabile di quanto importante sia il temaper il vicepremier leghista, consapevole di aver portato il proprio partito in testa ai sondaggi politici di inizio settembre. Anche per questo motivo, la legge di Bilancio rappresenta un appuntamento importante, da non fallire.100 realizzata con misure di buon senso Uno dei passaggi fondamentali della nota trasmessa in serata dalla Lega ha per ...