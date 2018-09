Repost su Instagram | in corso i test per renderlo nativo

chimerarevo

: #Repost @greg_palt with get_repost ··· È sempre bello parlare di sacrifici, impegno e lavoro comune per un futuro m… - FINOfficial_ : #Repost @greg_palt with get_repost ··· È sempre bello parlare di sacrifici, impegno e lavoro comune per un futuro m… - pampitaoficial : Repost santiturienzo - VincGoodHour : Vintage e Presente... nei ricordi e dal vivo... Napoli Foto: mazzocchiroberto119_official #Repost ··· #vesuvio… -

(Di sabato 22 settembre 2018) Dopo anni di resistenza,ha finalmente iniziato aare un metodo per ricondividere i post di altri sul proprio feed. La feature, alla quale i dirigenti della compagnia hanno a lungo resistito per paura di corrompere la natura stessa dell’app, potrebbe portare nuova vita al feed principale in un momento in cui viene rapidamente eclissato da storie effimere. Tuttavia, se la ricondivisione viene estesa all’intero bacino d’utenza, potrebbe anche diffondere notizie false, campagne di influenza e altre conseguenze negative.per ora non commenta. La feature La funzione, nota come “condivisione senza interruzioni“, introduce una nuova opzione “condividi per alimentare” nel menu in alto a destra di ogni post. I post ricondivisi vengono visualizzati nel feed sotto il nome utente e la foto dell’utente che lo ha condiviso. Per ...