Reddito di cittadinanza | Casalino | ' Trovino i soldi al Mef o li facciamo fuori'

Reddito di cittadinanza solo per gli italiani : di Gabriella Lax - Il r eddito di cittadinanza sarà solo per gli italiani . Arriva la secca smentita del vicepresidente del consiglio, Luigi Di Maio, rispetto alle parole del ministro all'Economia, Giovanni Tria che, nel corso di un'audizione al Senato, aveva specificato che la misura sarebbe stata rivolta anche agli stranieri. Smentita di Di Maio: «Reddito di cittadinanza solo a ...

L’audio di Rocco Casalino : “Senza Reddito cittadinanza pronti a far fuori tecnici ministero Economia” : “Nel Movimento 5 stelle è pronta una megavendetta, chi giura che se poi non dovessero uscire all’ultimo i soldi per il reddito di cittadinanza il 2019 saremo pronti a fare fuori quelli del Mef, staremo coi coltelli proprio, non ce ne fregherà di niente”. Queste le parole di Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio, in una nota audio resa pubblica dai quotidiani La Repubblica e Il Giornale. L'articolo ...

"O ci trovano 10 miliardi per il Reddito di cittadinanza o ci dedicheremo nel 2019 a far fuori i pezzi di m... del ministero dell'Economia" : Scoppia la polemica su un audio, il cui contenuto è stato riportato da alcuni giornali, in cui il portavoce di palazzo Chigi attacca i funzionari del ministero dell'Economia. "O ci trovano 10 miliardi del c... per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell'Economia", dice Rocco Casalino. Frasi pesanti, ma che il M5s difende. "Era la linea del MoVimento 5 Stelle detta e ...

Reddito di cittadinanza agli stranieri - Di Maio smentisce Tria : 'Solo agli italiani' : Il Reddito di cittadinanza non sara' esteso anche agli stranieri residenti sul territorio, a meno che non abbiano maturato a pieno i requisiti per essere considerati italiani a tutti gli effetti. A chiarirlo ci ha pensato il vicepremier Di Maio, dopo una lunga giornata di fibrillazioni nella maggioranza te alle dichiarazioni di Tria sulla possibilita' di dare 780 euro al mese [VIDEO] agli immigrati. Sembra così tramontare, nonostante le parole ...

Stranieri no - stranieri sì. I grillini si incartano sul Reddito di cittadinanza : Per Luigi Di Maio portare a casa il totem del reddito di cittadinanza è l'unica giustificazione della presenza al governo. Così ieri ha sostanzialmente accondisceso a tutte le richieste della Lega anche relativamente ai beneficiari di questo sussidio. "Abbiamo corretto la proposta di legge iniziale sul reddito di cittadinanza anni fa: è chiaro che è impossibile, con i flussi immigratori irregolari, non restringere la platea e assegnare il ...

Compromesso Lega-M5S : Reddito di cittadinanza in cambio della sicurezza : Ma un conto sono i numeri, un altro la politica, l'arte magica di cambiare idee e proposte. Nella difficile convivenza di governo, è scontato che spesso bisogna muoversi nella logica del Compromesso ...